Les volumes des ventes au détail rituelles ont augmenté pour le sixième mois consécutif, selon les données d’octobre de l’Office for National Statistics.

Il a déclaré que les volumes des ventes au détail le mois dernier avaient augmenté de 1,2% par rapport à septembre.

La plupart des secteurs se sont rétablis à un niveau plus élevé qu’en février, mais les magasins de vêtements et les carburants étaient toujours en deçà de leurs ventes avant le verrouillage.

La croissance d’octobre a précédé le dernier blocage qui a commencé plus tôt ce mois-ci et qui a obligé les détaillants non essentiels à fermer.

Statisticien national adjoint pour les statistiques économiques, Jonathan Athow a déclaré: «Malgré l’introduction de certains verrouillages locaux en octobre, les ventes au détail ont poursuivi leur récente forte croissance.

«Cependant, la lente reprise des ventes de vêtements est au point mort après cinq mois consécutifs d’augmentation des ventes.»

En octobre, le taux de croissance d’une année sur l’autre du volume des ventes au détail a connu une forte augmentation de 5,8%, les commentaires de diverses entreprises indiquant que les consommateurs commençaient leurs achats de Noël plus tôt, aidés en outre par des remises antérieures dans une gamme de magasins.

Les magasins en ligne ont également enregistré de fortes ventes en octobre.

Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consortium, a déclaré: «La croissance des ventes d’octobre semblera un lointain souvenir pour de nombreux détaillants, car les magasins« non essentiels »restent fermés pour la deuxième semaine. Les détaillants de matériel audiovisuel, d’appareils électriques et d’articles ménagers ont tous affiché une forte croissance, tandis que les magasins de vêtements et de chaussures ont continué de baisser. ”

Aled Patchett, responsable de la vente au détail et des consommateurs chez Lloyds Bank, a déclaré: «Les ventes d’octobre ont sans aucun doute été stimulées par l’appétit des acheteurs de voir Noël cousu tôt ainsi que par le désir de s’approvisionner en produits essentiels en prévision du blocage actuel. . »

Richard Lim, directeur général de Retail Economics, a déclaré: «Ces chiffres font état d’une croissance dynamique et fournissent des preuves solides que les acheteurs commencent leurs achats de Noël plus tôt cette année. Face à l’incertitude entourant de nouvelles restrictions et aux craintes concernant la disponibilité, les dépenses ont été reportées, ce qui se fera au détriment des ventes plus tard dans l’année. “