n le dernier signe de la pandémie a frappé l’hospitalité à ce qui est généralement la période la plus chargée de l’année, la British Beer & Pub Association a déclaré lundi que ses recherches suggèrent que les ventes de bière de pub seront jusqu’à 90% inférieures aux niveaux normaux de décembre.

Cela signifierait que les publicains ont servi environ 270 millions de pintes de moins que dans la période précédant Noël 2019.

L’association commerciale a déclaré que les résultats démontraient la «dévastation» causée par des restrictions de niveau strictes en place dans de vastes étendues du pays.

Les résultats saisissants proviennent de l’analyse BBPA de son enquête sur le volume de bière, menée tous les mois pendant 20 ans.

Il a révélé que généralement au cours du mois de décembre, Noël compris, les pubs vendent près de 300 millions de pintes de bière.

Cependant, en décembre, sur la base des données recueillies jusqu’à présent dans le cadre des nouveaux systèmes de niveaux plus stricts, où les pubs restant ouverts au niveau 2 ne peuvent servir de l’alcool qu’avec un repas substantiel, le BPPA prévoit que 30 millions de pintes de bière seront vendues dans les pubs. ce mois-ci, y compris pendant la période des fêtes.

La patronne du BBPA, Emma McClarkin, a averti que “les chiffres saisissants montrent que ce Noël pourrait être le dernier pour beaucoup de nos pubs”.

«Avec un commerce jusqu’à 90% inférieur à la normale, de nombreux pubs ne survivront tout simplement pas sans que le gouvernement assouplisse les restrictions ou ne fournisse plus de soutien aux pubs et aux brasseurs», a-t-elle déclaré. «Ces 270 millions de pintes perdues reflètent 270 millions d’occasions perdues pour les amis, les familles et les communautés de se retrouver ensemble en profitant de leur pub local ce Noël.»

La directrice générale de l’organisme commercial UKHospitality, Kate Nicholls, a récemment déclaré à un comité de stratégie commerciale, énergétique et industrielle (BEIS) que la plupart des entreprises hôtelières gagnent généralement environ 40% des revenus entre Halloween et le réveillon du Nouvel An.

Ces revenus ont déjà été dévastés cette année par le blocage d’un mois de novembre.

Cela fait suite à une enquête sur la confiance des entreprises de l’analyste de l’industrie CGA et Fourth, publiée la semaine dernière, qui a révélé que plus d’un quart (27%) des entreprises multi-sites pensent qu’elles deviendront non viables d’ici l’été prochain sans soutien supplémentaire.

La recherche, qui comprenait un sondage auprès des membres de UKHospitality, de la British Beer and Pub Association et du British Institute of Innkeeping, a révélé que 90% des répondants ont déclaré que leurs pubs, bars et restaurants ne seraient pas viables ou déficitaires dans les régions de niveau 2 de l’Angleterre, où 59% de tous les locaux autorisés sont actuellement situés.

Cela devrait empirer si des zones, y compris Londres, sont soumises à des mesures de niveau 3 mercredi.