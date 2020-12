La société rapporte que ses clients ont téléchargé 2,8 Go supplémentaires de données par jour en moyenne cette année, ce qui en fait l’année la plus chargée de tous les temps pour l’utilisation du haut débit à domicile.

Le mois de novembre a été le mois le plus chargé en termes de trafic réseau, en raison du deuxième verrouillage national et du lancement de consoles de jeux de nouvelle génération telles que la PS5 et la Xbox Series X.

Les ménages ont également passé 21 heures supplémentaires à regarder la télévision chaque mois, tandis que les appels téléphoniques mobiles étaient 28% plus longs que l’an dernier. Fait intéressant, malgré le temps passé à la maison considérablement plus long, l’utilisation des données mobiles a augmenté de près d’un quart.

Les données de Virgin Media révèlent également d’autres tendances intéressantes. Les dix plus grands pics du trafic de données en amont ont eu lieu vendredi et samedi soir entre mars et mai, lors du premier verrouillage national, alors que le pays passait des explorations des pubs aux appels Zoom.

Pendant ce temps, bien que les chaînes d’information aient connu la plus forte augmentation de leurs chiffres d’écoute depuis l’année dernière, les clients ont continué à se tourner vers le divertissement pour soulager la lumière. La BBC Strictly Come Dancing et ITV I’m a Celebrity… Sortez-moi d’ici! a continué à montrer la voie en termes de chiffres de vue.

Jeff Dodds, directeur de l’exploitation de Virgin Media, a déclaré: «Après une année extraordinaire, nous avons constaté une demande sans précédent pour nos services à tous les niveaux; qu’il s’agisse de trafic à large bande, de coffrets dignes de frénésie ou de personnes prenant le téléphone pour s’enregistrer avec leurs amis et leur famille.

«La transition inattendue vers le travail, la vie, l’apprentissage et la socialisation à la maison a généré un trafic record sur notre réseau et nous avons fourni une bouée de sauvetage dans le verrouillage.

«Rester connecté, informé et diverti est plus important que jamais, et malgré la demande supplémentaire et les défis auxquels nous avons été confrontés cette année, notre réseau a joué un rôle clé pour maintenir le pays connecté aux choses et aux personnes qui comptent le plus.»