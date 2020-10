Lors de ses rassemblements, le président Donald Trump pompe de la musique pour donner un peu de vie aux événements. Depuis qu’il s’est présenté pour la première fois aux élections de 2016, Trump a été critiqué par certains artistes pour avoir utilisé leurs chansons sans son consentement. Saturday Night Live a mis en lumière un autre groupe qui en a assez de l’utilisation par Trump de leur chanson: les Village People.

Au milieu du Weekend Update, le groupe a interrompu Colin Jost et Michael Che. Rejoint aux côtés du comédien Kenan Thompson, le groupe a averti Trump de cesser d’utiliser leur chanson à succès «YMCA» lors de ses rassemblements. En entrant dans la chanson, le groupe a voulu dire: «Arrêtez-le / Ouais, je vous parle / J’ai dit: arrêtez-le! / C’est en retard / Parce que nous n’avons jamais dit que nous vous soutenons. Vous devez nous payer pour utiliser notre chanson, Donald! L’une des dernières vidéos virales à faire son chemin sur les médias sociaux a vu le président danser maladroitement sur «YMCA» lors de son rassemblement au Wisconsin.

Ce n’est pas la première fois que le groupe se plaint que Trump utilise ses chansons, y compris «Macho Man». Victor Willis, qui est l’officier de police du groupe, a écrit sur Facebook en juin demandant au président de cesser d’utiliser leur musique lors de ses rassemblements: «Et je vous demande de ne plus utiliser ma musique lors de vos rassemblements, en particulier« YMCA »et “Macho Man.” Désolé, mais je ne peux plus détourner le regard. “

Les Village People rejoignent une longue liste de musiciens qui ont informé Trump d’arrêter d’utiliser leur musique. L’un des plus notables était Tom Petty, dont la famille a émis un cessez-et-desist suite à son «Don’t Back Down» joué à son rassemblement de Tulsa, Oklahoma. Neil Young a déposé une plainte pour violation du droit d’auteur après que Trump ait utilisé «Rockin ‘in the Free World» comme chanson officielle lorsqu’il a annoncé pour la première fois sa campagne électorale. Parmi les autres célébrités notables qui ont exprimé leur mécontentement, citons Brendan Urie of Panic! À la discothèque, Rihanna, Elton John et John Fogerty de Creedance Clearwater Revival.

Trump a intensifié ses efforts sur la piste électorale au cours des dernières semaines en prévision des élections du 3 novembre. À neuf jours d’intervalle, les derniers arrêts de Trump l’ont vu dans le nord-est avec des visites dans le New Hampshire et le Maine dimanche. Lors de son rassemblement dans le New Hampshire, l’une des grandes revendications de Trump à la foule rassemblée était qu’il passerait «une autre baisse d’impôt historique pour la classe moyenne» au cours de son deuxième mandat.