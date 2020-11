R

Les apistes sont laissés libres de mener des attaques répétées en raison de la crise persistante des poursuites, a averti aujourd’hui le commissaire aux victimes.

Dame Vera Baird a déclaré qu’il était «parfaitement clair» que certains délinquants «s’en tiraient» en raison du nombre record de condamnations prononcées devant les tribunaux.

Elle a déclaré que cela «déniait justice» aux femmes et aux hommes qui avaient été violés, mais laissait également d’autres vulnérables aux attaques répétées de prédateurs agissant de la même manière que le violeur de taxi noir de Londres John Worboys et d’autres délinquants prolifiques. Elle a déclaré que des mesures étaient nécessaires pour résoudre les problèmes, y compris une approche plus audacieuse de la part du Crown Prosecution Service pour traduire les suspects devant les tribunaux et mettre fin à ce qu’elle prétendait être une pratique de filtrage des affaires potentiellement difficiles.

Les chiffres du CPS publiés cet été ont montré que 1 493 personnes accusées de viol ont été reconnues coupables de l’infraction ou d’un autre crime en Angleterre et au Pays de Galles au cours de l’année jusqu’à la fin du mois de mars. C’était la moitié du total trois ans plus tôt et un niveau record. En moyenne, 145 viols sont signalés chaque semaine à Londres uniquement pour le retrait des demandes.

Dame Vera, avocate et ancienne solliciteure générale du parti travailliste, a déclaré que les plaignants pour viol devraient également recevoir des «amis professionnels», connus sous le nom de conseillers indépendants en matière de violence sexuelle, qui pourraient les aider à reconstruire leur vie après une attaque et améliorer leurs chances de rester disposés. pour témoigner devant le tribunal.

Elle a ajouté que les plaignants devraient également avoir le droit à des conseils juridiques indépendants chaque fois que des données privées sur leur vie, y compris le contenu des téléphones portables, devaient être communiquées aux avocats de la défense. Le but serait de leur permettre de contester la divulgation d’éléments inappropriés qui n’avaient aucun rapport direct avec l’affaire.

Commissaire aux victimes Dame Vera Baird

Le Gouvernement a procédé à un examen de la manière dont les allégations de viol sont traitées. Il n’a pas encore été achevé, bien qu’un rapport ait suggéré que le No 10 envisage d’imposer des objectifs aux procureurs pour essayer de faire en sorte que davantage d’accusations soient portées.

Le directeur des poursuites pénales, Max Hill QC, a remis un «plan quinquennal» à ses avocats en réponse. Son objectif est de réduire l’écart entre le nombre d’allégations formulées et les affaires portées devant les tribunaux grâce à des mesures telles qu’une collaboration plus étroite entre la police et les procureurs et des conseils clairs aux enquêteurs sur les voies d’enquête.

Le “ violeur à casquette noire ” John Worboys, qui, selon la police, aurait attaqué plus de 100 femmes

Mais Dame Vera a déclaré qu’une enquête récente qu’elle avait menée auprès des plaignants pour viol a montré que le système était en crise, avec seulement 14 pour cent des femmes qui ont répondu convaincues d’obtenir justice.

Elle a ajouté: «Je ne suggère pas que toutes les allégations de viol aboutiront à une condamnation, mais les poursuites sont actuellement 1,4% des plus de 55 000 plaintes de viol qu’il y a.

“Si vous ne poursuivez que ce nombre et que vous obtenez des condamnations moins importantes, il est clair que certaines personnes s’en tireront. Ce qui m’inquiète, c’est que le viol a tendance à être une récidive. Comme nous l’avons vu avec Jimmy Savile et tous les scandales récents, ce sont des gens qui continuent jusqu’à ce qu’ils soient arrêtés.

«Quand nous ne poursuivons pas quelqu’un aujourd’hui, ce n’est pas seulement dénier justice à la personne qui pourrait bien avoir été violée, mais nous pouvons aussi libérer quelqu’un qui va continuer. John Worboys a été violé et violé jusqu’à ce qu’il soit finalement arrêté.

Dame Vera a déclaré que les procureurs devaient contrer la menace de «mythes et stéréotypes» utilisés pour discréditer les plaignants et éviter d’abandonner de telles affaires en raison des difficultés potentielles que cela pourrait causer lors d’un procès.