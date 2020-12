je

Cela semble étrange d’annoncer une ouverture alors que les musées et galeries de Londres ferment à nouveau leurs portes. Mais après avoir fermé en 2018, j’ai été ravi de confirmer que la Courtauld Gallery rouvrira ses portes à la fin de 2021.

Lorsque nous avons élaboré nos plans, personne n’aurait pu imaginer l’année que le secteur culturel vient de vivre. C’est une année où la générosité des autres a compté pour le secteur comme jamais auparavant.

Dans notre propre cas, la transformation de la galerie n’aurait pas eu lieu sans un large éventail de supporters – y compris le National Lottery Heritage Fund et, comme nous l’avons annoncé hier, un don de 10 millions de livres sterling des philanthropes Sir Leonard et Lady Blavatnik, et le Blavatnik. Fondation de la famille.

Cela a également été une année qui nous a tous amenés à nous poser de nombreuses questions sur notre rôle actuel et futur. L’un des plus fascinants est le rôle que devraient jouer les expériences virtuelles.

Alors que le premier verrouillage a frappé le Royaume-Uni, les visites de notre visite de la galerie virtuelle ont augmenté de 2000%, des gens du monde entier ont commenté comment cela avait remonté le moral et d’autres se sont rassemblés pour s’inscrire à nos cours de courte durée, pour occuper leur temps à la maison. .

Ce qui soulève la question, avons-nous vraiment besoin de galeries physiques? Si les gens peuvent voir, étudier et discuter de l’art depuis chez eux, qu’apporte une expérience physique? Une partie de l’attrait de notre caméra de visite virtuelle réside dans la possibilité pour les visiteurs de zoomer jusque dans les moindres détails – pour voir les coups de pinceau de l’artiste et entrevoir leur processus créatif.

Bien sûr, 2020 a changé notre façon de travailler pour toujours, et c’est pour le mieux que des galeries comme la nôtre utilisent les canaux numériques pour partager des collections avec le plus de personnes possible.

Mais rien ne remplace le partage d’œuvres d’art physiques en temps réel et dans l’espace. Nous ne devons pas oublier que la visualisation physique de l’art concerne également d’autres choses – un espace de contemplation silencieuse, d’exploration de l’histoire et des problèmes sociaux, ou simplement une chance de rencontrer des amis (vous vous en souvenez?) Pour partager quelque chose de nouveau.

Pour cela, les galeries comptent toujours – et jusqu’à la réouverture de la Courtauld Gallery, j’attends avec impatience de futures visites à nos collègues musées et galeries de Londres.

La professeure Deborah Swallow est Märit Rausing directrice de The Courtauld