Les signes vitaux du président Donald Trump étaient “très préoccupants”, a déclaré le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, aux journalistes, semblant contredire les commentaires des médecins du personnel de Trump quelques instants plus tôt devant le Walter Reed Medical Center. Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le coronavirus tôt vendredi matin et avaient été emmenés à l’hôpital plus tard dans la journée. Le Dr Sean Conley a également causé plus de confusion en disant que Trump avait été testé positif il y a 72 heures, ce qui, a-t-il dit plus tard, était incorrect.

Peu de temps après que Conley et d’autres médecins aient terminé leur point de presse, une source anonyme a déclaré aux journalistes du pool de la Maison Blanche différents détails sur l’état du président. “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet”, indique le communiqué. Selon l’Associated Press, la source était Meadows, qui a été filmé en train de parler avec des journalistes avant de demander que les commentaires soient confidentiels.

MISE À JOUR: Immédiatement après la fin de la conférence de presse et avant l’envoi de la déclaration anonyme, Mark Meadows a informé les journalistes sans caméra, mais il a été pris sur un fil demandant à être officieux. pic.twitter.com/JyrhSmu1Y0 – Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) 3 octobre 2020

Les commentaires de Meadows contredisaient certains des commentaires de Conley. Conley a refusé de répondre directement aux questions sur la question de savoir si Trump, 74 ans, avait besoin d’un supplément d’oxygène et ne voulait pas partager de détails spécifiques sur le moment où Trump est tombé malade. Colney a affirmé que Trump avait commencé à montrer des “indications cliniques” du COVID-19 jeudi après-midi. “Jeudi pas d’oxygène. Aucun pour le moment. Et hier avec l’équipe, alors que nous étions tous ici, il n’était pas sous oxygène”, a-t-il déclaré.

Conley a également déclaré aux journalistes que Trump n’était “qu’à 72 heures du diagnostic maintenant”. Si tel était le cas, cela signifie que Trump aurait pu être testé positif au virus dès mercredi et se serait toujours rendu à Bedminster, dans le New Jersey, pour rencontrer des donateurs, note CBS News. Trump a eu des “tests répétés” jeudi après-midi, a déclaré Conley, toujours sans indiquer exactement quand Trump a été infecté. Trump “n’a plus de fièvre depuis plus de 24 heures”, a déclaré Conley, ajoutant qu’il était “extrêmement satisfait des progrès réalisés par le président”.

Plus tard, la Maison Blanche a publié une autre déclaration de Conley, dans laquelle il a dit qu’il avait l’intention de dire “jour trois” au lieu de “72 heures” lors de sa conférence. “Le président a été diagnostiqué pour la première fois avec le COVID-19 le soir du jeudi 1er octobre, et avait reçu le cocktail d’anticorps de Renegeron le vendredi 2 octobre”, indique le communiqué.

Des sources ont déclaré à l’Associated Press que Trump avait reçu de l’oxygène à la Maison Blanche vendredi avant d’être emmené à Walter Reed. Les symptômes de Trump incluent prétendument une toux et une congestion nasale, et ils “se résolvent et s’améliorent maintenant”, a déclaré Conley. À 74 ans et cliniquement obèse, Trump fait partie des personnes à haut risque de faire face à de graves complications du coronavirus. Plus de 7 millions d’Américains ont été testés positifs et plus de 200 000 sont décédés.