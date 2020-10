Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, a subi une fracture de la cheville à poulies dimanche après-midi après un tacle du demi défensif des New York Giants, Logan Ryan. La communauté NFL a envoyé des centaines de messages sincères à Prescott, mais ils n’étaient pas seuls. Les voisins du QB lui ont également laissé une surprise à l’extérieur de sa maison.

Le journaliste Joe Trahan a publié lundi soir une photo montrant le quartier de Prescott à Prosper, au Texas. Il y avait un énorme écran assis devant la porte du quart-arrière, qui comprenait le message, “Get Well Soon. Your Neighbors.” L’exposition comportait également plusieurs découpes en carton, y compris un maillot de Cowboys, des étoiles et des ballons de football.

Beau geste des voisins de Dak Prescott à Prosper.

Guérissez bientôt @ Dak. # 4Dak #DakStrong pic.twitter.com/mQPw01ISxh – Joe Trahan (@JoeTrahan) 13 octobre 2020

“Quelle belle chose à faire pour ses voisins. Exactement ce que nous ressentons tous! Prières pour Dak!” une personne a commenté après avoir vu le message touchant. Plusieurs autres étaient d’accord avec ce sentiment. Ils ont proclamé que tout le monde souhaite que Prescott se rétablisse complètement après la terrible blessure de dimanche.

Lorsque Prescott a subi la fracture composée, des gens de tout le pays ont publié des messages sincères sur les réseaux sociaux. Les fans et les critiques ont dit qu’ils voulaient le meilleur pour Prescott. De même, ses collègues joueurs ont tweeté qu’ils priaient pour lui et qu’ils détestaient voir la blessure. La liste des stars qui ont envoyé des messages comprend le quart-arrière des Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes, le défenseur des Texans de Houston JJ Watt et le receveur de Buffalo Bills Stefon Diggs.

“Ouais, ça craint. Honnêtement, je sais que nous avons gagné, mais ça craint juste de perdre Dak – notre leader”, a déclaré le demi offensif Ezekiel Elliott. “Je parlais aux gars et ça va nous prendre tous. Il va nous falloir tous pour combler ce vide qui va nous manquer à 4. Nous devons juste aller jouer pour lui.”

Prescott est terminé pour la saison après avoir subi la fracture composée et avoir subi une intervention chirurgicale dimanche soir. Il est maintenant de retour à la maison en convalescence et ne sera probablement pas de retour en pleine santé avant quatre à six mois environ. Lorsque Prescott reviendra, il sera potentiellement un agent libre.

Le quart-arrière de cinquième année est entré dans la saison 2020 sur l’étiquette de franchise d’un an après que lui et l’équipe n’aient pas pu parvenir à un accord sur une prolongation. Les Cowboys pourraient lui proposer un nouveau contrat avant le début de la nouvelle année de la ligue, ce qu’ils feront probablement pour l’empêcher d’atteindre le libre arbitre.