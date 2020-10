La star de la boxe Julio Cesar Chavez Jr. aurait été victime d’un vol à domicile à Los Angeles. Il affirme que des voleurs sont entrés par effraction dans sa maison et se sont enfuis avec environ 750 000 $ en objets de valeur. Les autorités enquêtent actuellement mais n’ont procédé à aucune arrestation ni identifié de suspects.

Selon les sources de TMZ, le vol s’est produit alors que Chavez et sa famille étaient hors de la ville. Les voleurs seraient entrés dans la maison par une fenêtre de la salle de bain. Chavez et sa femme, Frida, pensent que les voleurs ont emporté un petit coffre-fort personnel contenant environ 600 000 dollars en bijoux et sacs à main de créateurs. De plus, ils croient que les intrus ont emporté 150 000 $ supplémentaires d’objets de valeur dans la maison.

TMZ rapporte également que les autorités sont au courant des anciens liens de Frida avec le cartel de Sinaloa. Elle était auparavant mariée à Edgar Guzman Lopez, le fils décédé de Joaquin Guzman – El Chapo. Cependant, “il n’est pas clair” pour les autorités si le lien a quoi que ce soit à voir avec le vol.

Bien que Chavez n’ait pas participé à un match de boxe basé aux États-Unis en raison d’une suspension, il est récemment retourné au Mexique pour un événement caritatif. Il a affronté Mario Cazares dans un match du 25 septembre. Le père de Chavez, Julio Cesar Chavez Sr. a été la tête d’affiche de l’événement alors qu’il affrontait son compatriote de boxe Jorge Arce lors de leur troisième match d’exhibition. De plus, le frère cadet de Chavez, Omar Chavez, a également vu l’action sur la carte.

“Il ne sait pas dans quoi il s’est engagé. Je suis plus que prêt pour ce combat, je suis en poids et je suis prêt. Je veux montrer comment un boxeur se comporte et ce qu’il représente pour la société”, a déclaré Chavez à Fox Deportes. avant le match.

Les deux hommes se sont affrontés dans un combat de poids mi-lourd au Grand Hotel Tijuana à Tijuana, au Mexique, mais Cazares a maintenu son record invaincu. Il a battu Chavez par décision technique unanime après avoir remporté les tours par des scores de 59-54, 57-56, 57-56. Il a également eu un point déduit pour un coup de tête intentionnel au deuxième tour.

Le combat était prévu pour 10 rounds, mais il n’a pas tenu la distance. Les deux hommes se sont cogné la tête, ce qui a ouvert une entaille au-dessus de l’œil droit de Chavez. Le médecin du ring l’a examiné et a décidé qu’ils devaient consulter les tableaux de bord pour voir qui avait gagné. Le combat a officiellement pris fin au sixième tour, ce qui a conduit les officiels à déclarer Cazares vainqueur.