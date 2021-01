V

Des bĂ©nĂ©voles d’un arrondissement de Londres avec certains des taux de Covid les plus Ă©levĂ©s du pays ont racontĂ© aujourd’hui comment ils combattaient la dĂ©sinformation anti-vax.

Les champions de Covid ont dĂ©clarĂ© avoir entendu des dizaines de rumeurs sur le jab – allant de fausses suppositions qu’il n’est ni halal ni casher – Ă de fausses allĂ©gations qu’il est utilisĂ© pour le contrĂŽle de la population.

Le directeur de la santĂ© publique, Jason Strelitz, a dĂ©clarĂ© que le conseil avait rĂ©alisĂ© qu’il fallait «renforcer les liens communautaires» pour donner des informations lĂ©gitimes dans 13 langues diffĂ©rentes.

(

Champion de Newham Covid Krystian Suliga-Oyenigba, neuf ans

/ LDRS)

Les bĂ©nĂ©voles sont organisĂ©s par la coordonnatrice du programme Anne Bowers qui a dĂ©clarĂ© que certaines personnes dans certaines communautĂ©s avaient une mĂ©fiance Ă l’Ă©gard du coup.

Ronke Okonkwo, 53 ans, sage-femme qualifiĂ©e et propriĂ©taire de cafĂ© d’Upton Park, a reçu le vaccin il y a deux semaines. Elle a dĂ©clarĂ©: «Mon mari, mes frĂšres et moi nous sommes disputĂ©s au sujet du vaccin et ils disaient que leurs craintes concernaient les effets Ă long terme.

«Je pensais faire partie des champions que je vais utiliser moi-mĂȘme comme cobaye juste pour les rassurer.

«Nous devons Ă©duquer plus de gens. Il y a beaucoup de mythes et d’idĂ©es nĂ©gatives Ă propos du vaccin. »

(

Champion de Covid Tim Wood

/ Document)

Tim Wood, 55 ans, un directeur d’Ă©glise Ă St Martin’s Ă Plaistow, a dĂ©clarĂ©: «Je reçois des gens tous les jours qui posent des questions sur le vaccin. Il y a deux groupes.

“Il y a les anti-vaxxers qui disent que c’est utilisĂ© pour contrĂŽler le monde. Ensuite, il y a des gens qui ont juste un peu peur.”

Les champions de Covid aident également à éduquer les gens sur la sécurité pendant la pandémie et sur les raisons pour lesquelles des rÚgles sont en place. Ils viennent de tous ùges et de tous horizons.

Krystian Suliga-Oyenigba, neuf ans, s’est inscrit pour diffuser des informations factuelles sur la pandĂ©mie Ă ses amis d’Earlham Primary Ă Forest Gate Ă l’aide de feuilles de travail conçues par des bĂ©nĂ©voles.

«Ce qui est amusant, c’est qu’ils ont les connaissances et les transmettent ensuite Ă leurs amis et Ă leur famille», a dĂ©clarĂ© son pĂšre.

Newham recherche des volontaires pour s’inscrire en tant que champions Covid et pairs vaccins. Ils se rencontrent chaque semaine en ligne et recevront une formation. En savoir plus ici.