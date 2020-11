Plus de 2,2 millions de personnes utilisent normalement le train pour rentrer chez elles entre Noël et le Nouvel An, beaucoup d’entre elles voyageant depuis ou à travers la capitale.

De nombreuses compagnies de train et de bus n’ont toujours pas annoncé leurs horaires de décembre et toutes les lignes à destination et en provenance de Kings Cross seront fermées du lendemain de Noël au 30 décembre pour les travaux ferroviaires, qui continueront de causer des perturbations jusqu’au 3 janvier au moins.

Sal Baynes, 31 ans, a déclaré qu’elle craignait de rentrer chez elle à Doncaster la veille de Noël.

«Quand vous cherchez des trains, ils disent qu’ils sont tous vendus», dit-elle. «Et il ne semble pas y avoir d’entraîneurs non plus. J’aime que mon voyage de retour soit réservé tôt car les services se réservent rapidement et les prix montent en flèche.

“Avec la distanciation sociale cette année va être le chaos. Je suis vraiment paniquée qu’il ne semble pas y avoir de route pour rentrer à la maison pour le moment.”

London North Eastern Railway (LNER), qui assure des services de Londres à travers le nord-est et en Écosse, n’a pas encore publié ses horaires de train de décembre.

Un porte-parole a déclaré qu’il espérait que le calendrier soit finalisé «très bientôt».

Il a ajouté qu’ils augmenteraient les services «à partir de début décembre et continueraient à exploiter uniquement des services de réservation pour éviter la surpopulation».

«Alors que nous finalisons ces services supplémentaires et pour aider au mieux nos clients à planifier et réserver leurs voyages aller et retour en même temps, nous publierons très bientôt nos billets pour tout le mois de décembre. Nous exhortons les clients à planifier à l’avance ce Noël pour éviter toute déception. »

National Express n’a pas non plus publié la plupart de ses services d’autocars populaires pour décembre, les voyageurs de Victoria ne pouvant pas réserver pour des destinations telles que Darlington, Durham et Newcastle pendant la semaine de Noël.

Le secrétaire fantôme aux Transports, Jim McMahon, a déclaré: “Il est impératif que le gouvernement produise rapidement un plan de transport entièrement élaboré pour s’assurer que nous ne voyons pas le chaos de Noël sur nos routes et nos trains où le personnel et les passagers sont en sécurité, avec une capacité sur le réseau ferroviaire pour répondre à la demande. “

Le coût croissant des voyages a également retardé certains de quitter Londres pendant la période des fêtes.

La location d’une Fiat 500 pour une prise en charge à Londres Paddington la veille de Noël et une dépose à la gare de Newcastle le lendemain de Noël coûte 410 £ avec Europcar.

Une Skoda Octavia pour un voyage de 500 milles au départ de Kings Cross avec Sixt du 24 au 26 décembre coûte 427 £.

Cela représente une augmentation de 227% sur le même trajet dans la même voiture du 1er au 3 décembre pour seulement 132 £.

Olivia Mesce, une non-conductrice, a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de reprendre le train pour Manchester

La vendeuse Olivia Mesce, 23 ans, a déclaré qu’elle n’avait pas le choix d’emmener le service London Euston à Manchester Piccadilly géré par Avanti West – ce qui coûtait 95 £ «absurde».

Elle a déclaré au Standard: «C’est pour les heures creuses et un mois à l’avance. J’ai déménagé à Londres il y a plus de cinq ans et il vient d’augmenter chaque année de manière exorbitante.

«Au cours de ma première année ici, je recevais régulièrement 24 £ aller-retour.

«Je trouve cela totalement injuste. Je n’ai pas beaucoup de choix car je ne conduis pas. J’ai passé toute la matinée à envoyer des textos à mes amis pour voir si quelqu’un pouvait me donner un coup de main.

«Je pense que c’est particulièrement frustrant cette année étant donné l’économie, mes revenus ont considérablement diminué en raison de la pandémie.»