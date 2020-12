R

tous les passagers devraient être touchés par une hausse des tarifs supérieure à l’inflation pour la première fois en huit ans.

Les prix des billets augmenteront en moyenne de 2,6 pour cent à partir du 1er mars de l’année prochaine, ce qui correspond à l’indice des prix de détail (IPR) de juillet de l’inflation plus 1 pour cent.

Les gouvernements successifs ont lié les hausses de tarifs à RPI depuis janvier 2014.

Mais le ministère des Transports (DfT) a déclaré que cette politique avait été supprimée en raison du “soutien sans précédent des contribuables” accordé à l’industrie ferroviaire au cours des 12 derniers mois.

Entre-temps, le département a écrit à tous les opérateurs ferroviaires pour commencer à travailler immédiatement sur le développement d’abonnements flexibles.

Cela permettrait aux personnes qui voyagent deux ou trois jours par semaine d’économiser de l’argent par rapport à l’achat de billets quotidiens, a-t-il déclaré.

On a dit aux entreprises qu’elles devaient être introduites dans toute l’Angleterre d’ici la fin de l’année prochaine.

Le chiffre de 2,6% annoncé par le ministère concerne les tarifs réglementés, qui représentent environ la moitié des tarifs et incluent les abonnements sur la plupart des itinéraires de banlieue.

Mais les opérateurs devraient égaler leurs augmentations de tarifs non réglementés tels que les billets à l’avance, car le gouvernement a assumé leurs engagements financiers.

Une augmentation moyenne de 2,6% pour tous les tarifs sera la plus faible depuis 2017.

Des exemples de l’impact potentiel incluent un abonnement annuel Brighton-Londres qui augmente d’environ 129 £ à 5 109 £ et un retour hors pointe Manchester-Glasgow de 2,30 £ à 90,60 £.

Le ministre des Chemins de fer, Chris Heaton-Harris, a déclaré que le report de la hausse des tarifs annuels du premier jour ouvrable de janvier au 1er mars “garantit que les passagers qui doivent voyager bénéficient d’une meilleure offre cette année”.

Il a poursuivi: “En fixant les tarifs de manière judicieuse et avec la plus faible augmentation réelle depuis quatre ans, nous veillons à ce que les contribuables ne soient pas surchargés par leur contribution sans précédent, en veillant à ce que les investissements soient axés sur le maintien des services vitaux et la protection des emplois de première ligne.”

Le gouvernement a repris les accords de franchise ferroviaire des opérateurs ferroviaires en mars, à la suite de l’effondrement de la demande de voyages provoqué par la crise du virus.

Cela devrait coûter environ 10 milliards de livres sterling d’ici la mi-2021.

Jacqueline Starr, directrice générale du Rail Delivery Group, représentant les opérateurs ferroviaires, a reconnu que “les passagers seront déçus” de la hausse des tarifs, ajoutant que “les gouvernements doivent en fin de compte décider de l’équilibre entre le montant que les contribuables et les contribuables paient pour exploiter le chemin de fer”.

Elle a poursuivi en disant que l’industrie s’est engagée à travailler avec le gouvernement pour rendre les tarifs et le système de billetterie plus faciles à utiliser.

Anthony Smith, directeur général de Watchdog Transport Focus, a déclaré: «Cette augmentation des tarifs rend encore plus important que, lorsque les restrictions de voyage commencent à être levées, l’industrie soit en mesure d’attirer les gens en offrant des tarifs qui correspondent à ce que nous savons que les gens espèrent vivre, travailler et voyager dans le futur. “

Manuel Cortes, secrétaire général de l’Association des employés des transports, a décrit l’augmentation des prix par plus que l’inflation comme “exorbitante et pure et simple”.

Il a poursuivi: “Compte tenu des retombées économiques massives du virus, la dernière chose que nous devons voir est un coup de pied dans les dents pour les passagers.”