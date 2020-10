L’une des meilleures offres de Prime Day est de retour à Newegg. Les écouteurs à réduction de bruit sans fil WH-1000XM4 de Sony en noir sont à 284 $ au lieu de 350 $. Cela bat en fait le prix de 298 $ chez Amazon et Best Buy de 14 $, bien que, contrairement à l’offre de ces détaillants plus tôt cette semaine, celui-ci n’inclut pas de carte-cadeau. Peu importe si vous recherchez simplement le prix le plus bas, c’est tout.

Le WH-1000XM4 de Sony améliore une formule XM3 déjà stellaire avec un son excellent, une suppression efficace du bruit, une autonomie de batterie longue durée, une charge USB-C et beaucoup de confort. Dans l’examen de mon collègue Chris Welch, il a fait l’éloge de ce modèle pour deux améliorations clés par rapport au modèle précédent: des micros mis à jour pour une qualité d’appel plus claire et la possibilité de se connecter à deux sources simultanément via Bluetooth.

Photo par Chris Welch / The Verge

Toujours dans le domaine des écouteurs sans fil, les écouteurs sans fil Elite 75t de Jabra sont de 30 $ de réduction sur leur prix habituel chez Amazon et Best Buy. Normalement 180 $, ils coûtent 150 $ dans les coloris noir titane ou or / beige. Ce modèle était moins cher avant, mais c’est toujours un bon prix. De plus, Jabra a récemment annoncé qu’il bénéficierait bientôt d’une fonction d’annulation active du bruit corrigée gratuitement.

La version remasterisée du Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est à prix réduit sur PS4 et Xbox One. Déjà moins cher que la plupart des jeux à prix plein, cette baisse de prix fait passer le jeu de 40 $ à 34 $. Ce n’est pas une réduction énorme, mais si vous attendiez une légère réduction du coût, c’est maintenant votre chance de vous replonger dans ces excellents remakes – avec la plupart de leurs bandes sonores originales bien-aimées.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Le modèle Razer Blade 15 Base de couleur argent avec un panneau OLED 4K est moins cher chez Best Buy que directement via Razer. Normalement 2300 $, c’est 2000 $. En plus de l’OLED, il dispose d’un processeur Intel Core i7-10750H à six cœurs, de 16 Go de RAM, de la puce graphique RTX 2070 Max-Q de Nvidia et d’un SSD de 512 Go. Ces spécifications sont bonnes pour les jeux et elles seront fantastiques sur l’OLED. Cependant, exécuter des jeux à 4K taxera complètement cette machine, donc si vous voulez une fréquence d’images rapide, vous devrez probablement réduire la résolution de chaque jeu à 1440p ou 1080p. Ce modèle n’a pas non plus le lecteur de carte SD du modèle Blade 15 Advanced.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Enfin, Daily Steals offre une réduction sur les AirPod de deuxième génération avec un boîtier de charge filaire qui correspond à l’offre Prime Day de 115 $. Pour obtenir ce prix, entrez le code VERGEPODS à la caisse. Comme l’accord AirPods Pro que nous avons présenté hier, ce sont des boîtes neuves / ouvertes mais livrées avec leur emballage de vente au détail et tous les accessoires d’origine. Ces AirPods incluent également une garantie d’un an via Daily Steals.