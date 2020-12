O

Une chose que 2020 a clairement montrée est l’importance de la culture pour notre santé mentale. Nous voulions annoncer certaines des façons dont des personnes intelligentes et créatives nous ont aidés à continuer en 2020, donc même si les Oscars ont été reportés et les Bad Sex Awards annulés, nous organisons nos propres prix Covid-safe. Mesdames et messieurs, nous vous donnons, Les Zoomies:

Le prix Wait What’s This I Feel Like Dancing

(

Dua Lipa a levé le premier lockdown

/ PA)

Ces premières semaines de verrouillage, nous nous sommes tous sentis plus vides que l’étagère à rouleaux de papier toilette de Tesco. Mais ensuite, comme un cadeau des cieux disco-pop, Dua Lipa est arrivé avec Future Nostalgia – un album si dynamique et plein de vie qu’il a pratiquement fait fondre la norme imposée de désinfectant pour les mains et d’anxiété. Elle aurait facilement pu se retenir jusqu’en 2021, mais elle ne l’a pas fait. Et pour cela, nous sommes extrêmement reconnaissants.

Mention honorable: Tous les poptimistes qui ont livré une nouvelle musique joyeuse – les goûts de Lady Gaga, Kylie Minogue et Harry Styles (voir: des ébats de chemise fluide dans sa vidéo Golden)

Le prix ça ne devrait pas être drôle mais sinon je pleurerais

(

Les synchro labiales déséquilibrées de Sarah Cooper l’ont rendu supportable

)

Le soulagement du résultat éventuel de l’élection présidentielle américaine a peut-être légèrement atténué le bord de la terreur authentique et croissante que nous avons ressentie pendant la plupart des quatre dernières années, mais crikey ça a été effrayant, si énormes accessoires pour la comédienne Sarah Cooper, dont la simple mais des synchronisations labiales ingénieuses avec le vrai son de Trump permettaient de rire de Trump au lieu de pleurer.

Mention honorable: le duo comique The Pin pour avoir trouvé la comédie dans l’enfer de Zoom, et Munya Chawawa pour avoir disséqué de manière hilarante la race et la classe à travers ses différents personnages

Le prix J’aurais aimé ne pas être retourné avec mes parents pour le prix Lockdown Awkward Telly

(

41 minutes de sexe à l’écran. 41.

/ BBC / Element Pictures / Hulu)

Imaginez la scène: vous avez réussi à sortir le dernier train de Londres, prêt à affronter la pandémie chez maman et papa. «Beaucoup ce soir? demande papa en nettoyant les assiettes après une bonne tarte au berger. “Qu’en est-il de cette nouvelle chose appelée Normal People?” Oh mon Dieu, non. Les séances de couette haletantes de Marianne et Connell ont totalisé jusqu’à 41 minutes de sexe au total – mais cela faisait 7000 ans si vous étiez pris en sandwich entre vos parents.

Mention honorable: Industrie – blimey, ces banquiers adoraient frapper; Je déteste Suzie, pour avoir consacré un épisode entier à l’amour de soi

Le prix Pourquoi regardons-nous tous cela et pourquoi ne pouvons-nous pas arrêter

(

Pourquoi? Eh bien, regarde-le

/ Gracieuseté de NETFLIX)

Alors que le verrouillage a commencé, notre retraite collective à l’intérieur a parfaitement coïncidé avec l’arrivée de l’un des documentaires les plus fous de ces dernières années – et avec presque rien d’autre à faire, nous l’avons inhalé. La plongée profonde en huit parties de Netflix dans le monde étrange de Joe Exotic et son parc animalier de l’Oklahoma avait tout pour plaire, des grands chats et des maris disparus au polyamour et à certains des pires exemples de coiffure jamais capturés sur film.

Mention honorable: l’anti-héroïne outrageusement vêtue Christine Quinn nous a tenus collés à Selling Sunset, alors qu’Emily à Paris était si mauvaise que nous ne pouvions même pas la classer sous si-mauvais-c’est-bon

Le prix Let’s Do The Show Right Here

(

Venez pleuvoir, venez briller, le théâtre de Londres a prévalu

/ Johan Persson)

Gagnant: Regent’s Park Open Air Theatre

Au début du mois d’août, lorsque le gouvernement a annoncé le retour du théâtre en direct, nous avions tous des questions. C’est possible? Et avec toutes les restrictions de Covid, serait-ce même une bonne chose? La réponse a été un oui et un oui retentissants. La spectaculaire performance socialement distancée de Jesus Christ Superstar à Regent’s Park a été l’une des premières incarnations de la scène culturelle brillante et résiliente de Londres.

Mention honorable: Toutes les salles qui l’ont fait fonctionner cette année, des salles de concert et des cinémas aux galeries d’art et aux opéras. Nous vous saluons tous

Comment étiez-vous si productif? Prix

(

Nous aurons ce qu’elle a

/ PA)

Vous vous souvenez de cette période innocente de verrouillage précoce où nous pensions que nous allions enfin lire tout Proust? Bien sûr, tout ce que nous avons fait a été de regarder Schitt’s Creek et d’acheter des scies sauteuses en ligne – à l’exception de Taylor Swift. Elle nous a surpris avec Folklore, un album de ballades indépendantes de rechange pleines de ses paroles magistrales habituelles, puis a suivi quelques mois plus tard avec son «album sœur», Evermore. Nous étions déjà impressionnés Tay Tay, inutile de le frotter.

Mention honorable: Zadie Smith pour son recueil d’essais Intimations – la première auteure à écrire de manière cohérente sur cette année chaotique

Prix ​​du shaker de l’année

(

Jingle jangler extraordinare

/ .)

C’était un geste de génie – alors que le monde du théâtre s’effondrait autour de nos oreilles, Mendes a écrit une chronique de journal mesurée et pointue notant que les services de streaming, en plein essor sous verrouillage, ne seraient rien sans le talent nourri sur scène. Voir! Peu de temps après, il a annoncé un don de 250000 £ de Netflix pour démarrer son fonds des artistes de théâtre pour les pigistes – 4,8 millions de livres sterling levés et 4631 subventions accordées jusqu’à présent.

Mention honorable: Phoebe Waller Bridge, dont le Fleabag Support Fund a levé plus d’un million de livres sterling pour des œuvres de bienfaisance, notamment Acting for Others avec sa performance en streaming de la pièce originale; Andrew Lloyd Webber pour avoir piloté les mesures de sécurité Covid au Palladium, pour avoir diffusé ses émissions gratuitement et pour avoir été hilarant sur TikTok

Le prix Star Power à l’épreuve de la pandémie

(

Reine des coeurs

/ Des Willie / Netflix)

Considérez-nous amoureux – quoi que ce soit amoureux – avec Emma Corrin, la star de la série 4 de The Crown. Elle a réussi un rôle qui s’accompagne d’un niveau d’examen public assez terrifiant, jouant l’une des femmes les plus célèbres et les plus aimées de l’histoire, la princesse Diana. Elle avait tous de grands yeux et rougit, des traînées traînantes de Sloaney et des sourires espiègles – et une grande raison pour laquelle c’était la meilleure série du drame royal à ce jour.

Mention honorable: Paul Mescal – en tant que bateau de pêche à chaîne en or Connell dans Normal People; Bukky Bukray – elle nous a époustouflés dans Rocks, son premier rôle à l’écran