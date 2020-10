Leslie Jones est de retour à la télévision ce week-end et non sur Saturday Night Live. Jones est le nouvel animateur de la renaissance du Supermarket Sweep d’ABC et ne regarde pas dans le rétroviseur de si tôt. Même si Saturday Night Live a contribué à faire de Jones un nom familier, la comédienne a déclaré qu’elle ne manquait pas du tout de figurer dans la série de sketchs de longue date.

“Ça ne me manque pas. Du tout”, a déclaré Jones à Entertainment Tonight. Le seul aspect qui lui manquait était de travailler avec Kenan Thompson, qui signifie «tellement» pour elle. Cependant, jouer dans la série n’a pas été facile. “Ce travail était difficile, mec”, a expliqué Jones. “Ce travail était comme deux emplois et très restrictif aussi. Je n’étais pas très libre.”

Jones a rejoint Saturday Night Live en 2014 en tant qu’écrivain et est rapidement devenue un favori des fans grâce à ses apparitions sur “Weekend Update” en tant qu’elle-même. Elle a remporté deux nominations aux Emmy Awards pour la meilleure actrice de soutien dans une série comique pour son travail dans la série. Elle a annoncé son intention de partir après la fin de la saison 44 en 2019, partageant la nouvelle quelques jours seulement avant le début de la saison 45. Dans une série de tweets, elle a remercié le créateur de SNL Lorne Michaels et a salué ses co-stars, dont Thompson, Cecily Strong, Kate McKinnon et Colin Jost.

“Je vais manquer de le tenir avec Kenan tous les jours, l’impression de Cecily de me faire rire souvent de moi me manquera souvent, les câlins et les discussions affectueux de Kate me manqueront quand j’en aurai besoin”, écrivait Jones à l’époque. “Et bien sûr Colin, poupée Ken à la peau de porcelaine. Tous mes compagnons de casting me manqueront !!” Jones a dit qu’elle manquerait particulièrement d’être à table avec ses amis. «Tout le monde doit savoir que Leslie Jones n’aurait pu faire aucune des choses que j’ai faites sans ces gens», a écrit Jones.

Jones vit maintenant à Los Angeles, où elle a tourné Supermarket Sweep. Elle a dit à ET qu’elle contrôlait totalement la série et a qualifié le travail de “rêve de comédien devenu réalité”. De petits changements ont été apportés au format de l’émission et les nouveaux épisodes ont été filmés selon des directives strictes en matière de pandémie de coronavirus. “Nous avons beaucoup de primes, nous donnons de l’argent aux travailleurs essentiels chaque semaine”, a ajouté Jones.

Le Supermarket Sweep original a fait ses débuts en 1965 et a été relancé plusieurs fois depuis lors. L’édition la plus populaire est la renaissance des années 1990, et certains épisodes sont disponibles en streaming sur Netflix. Incidemment, Jones a auditionné pour l’émission avant qu’elle ne soit célèbre et a déclaré que l’accueillir répondait à son rêve de toujours d’être dans l’émission. L’édition organisée par Jones fait ses débuts dimanche à 20 h HE sur ABC.