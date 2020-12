Leslie West, le chanteur et guitariste du groupe Mountain, dont le set de 11 chansons à Woodstock a consolidé leur place dans l’histoire du rock, est décédé mardi à l’âge de 75 ans, a déclaré mercredi à Variety son frère, Larry West Weinstein. Le frère de West avait précédemment partagé que le musicien était en mauvaise santé, écrivant sur Facebook dimanche: «Je demande toutes vos prières. Jenni [West’s wife] est à ses côtés en Floride mais ça n’a pas l’air bien. Merci Jenni, il n’aurait pas été aussi loin sans toi. Son cœur a lâché et il est sous respirateur. Peut ne pas passer la nuit. “

Alors que la course originale de Mountain n’a duré que de 1969 à 1972, Variety a noté que le groupe a été considéré comme une pierre de touche dans le développement du hard rock des années 70 avec son son lourd caractéristique. En 2019, West est revenu sur sa performance à Woodstock avec Rolling Stone en l’honneur du 50e anniversaire du festival: «Woodstock n’était que notre troisième travail, et c’était vraiment un frisson», avait-il déclaré à l’époque. «Mountain a participé à l’émission parce que notre agent de réservation s’occupait également de Jimi Hendrix.… Je pense que j’avais le plus d’amplificateurs de qui que ce soit. C’était paralysant parce que cette scène, ce décor, était une sorte d’amphithéâtre naturel. Le son était si fort et choquant d’avoir peur. Mais une fois que j’ai commencé à jouer, j’ai continué parce que j’avais peur d’arrêter. “

West est souvent considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de rock, mais dans une interview accordée en 1987 au magazine Guitar World, il a minimisé ses propres compétences. “Je ne suis pas un grand guitariste techniquement”, dit-il. “Je ne joue qu’avec ces deux doigts [index and ring]. Mais tu veux savoir pourquoi les gens se souviennent de moi? Si vous prenez une centaine de joueurs et les mettez dans une pièce, 98 ou 99 d’entre eux sonneront de la même manière; celui qui joue différemment, en a son propre, c’est celui dont vous vous souviendrez. “

“Mississippi Queen” de Mountain a continué à être un succès non seulement dans le genre rock, mais en tant qu’échantillon populaire dans les genres hip-hop et pop. “C’est une chanson qui continue de donner. Beaucoup de gens l’ont reprise”, a déclaré West à Guitar Player cette année. “J’aime la plupart des versions, mais j’aime vraiment celle d’Ozzy Osbourne. J’ai même joué dessus. La chanson a été échantillonnée quelque chose comme 2 000 fois. Chaque fois que je l’entends, j’appelle mon comptable.”

La santé de West a longtemps été un problème. Bien qu’il ait admis avoir «cessé de se moquer des stupéfiants» depuis la fin des années 70, il développerait un diabète au milieu des années 80, ce qui finirait par entraîner l’amputation de sa jambe droite. À la suite de l’amputation, il a perdu 85 livres, mais son poids fluctuait au fil des ans.