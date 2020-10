Caroline Giuliani, la fille de l’avocat personnel du président Donald Trump et ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a approuvé l’ancien vice-président Joe Biden. Dans un essai pour Vanity Fair dans lequel elle a critiqué le soutien de son père au président, Giuliani a appelé l’élection de novembre en est une dans laquelle “aucun de nous ne peut se permettre de se taire” et a encouragé les autres à “trouver ce cauchemar” en votant pour Biden et le candidat à la vice-présidence Kamala Harris.

Écrivant qu’elle a «passé toute sa vie à forger une identité artistique distincte de mon nom de famille», Giuliani a déclaré que «enfant, j’ai vu de mes propres yeux le genre de politique cruelle et égoïste» que le président a «maintenant infligée à notre pays. ” Elle a réfléchi à la façon dont ses opinions divergentes ont souvent conduit à des «débats» avec son père. Elle a déclaré que “c’était décourageant de ressentir à quel point je n’avais que peu de pouvoir pour changer d’avis, aussi logiques et au-dessus de mon salaire que mes arguments étaient. Il trouvait toujours un moyen de justifier sa ligne de parti, quelle qu’elle soit. le temps.” Giuliani a écrit que malgré cela, elle pensait toujours qu’il était “important de dire ce que je pensais, et je suis heureux que nous ayons au moins réussi à communiquer.” Elle a poursuivi en écrivant que même si elle “ne pourra peut-être pas changer d’avis à mon père”, “ensemble, nous pouvons voter cette administration toxique en dehors du bureau”.

Réfléchissant à l’administration Trump, Giuliani a accusé Trump «et ses facilitateurs» d’utiliser la présidence pour «attiser l’injustice qui imprégnait déjà notre société», citant ses politiques qui annulent les protections pour la communauté LGBTQ +. Elle a également critiqué sa réponse à la pandémie de coronavirus, écrivant que Trump “a minimisé et ignoré”. Giuliani a également critiqué le président pour avoir utilisé “une rhétorique qui a alimenté un racisme systémique profondément enraciné et le chaos à la Maison Blanche”.

Giuliani, soutenant la campagne Biden / Harris, a déclaré qu’à Biden, “nous aurons un leader qui donne la priorité aux terrains d’entente et à la courtoisie par rapport à l’aliénation, à l’intimidation et aux tactiques de la terre brûlée”. Elle a commandé à Biden comme étant un homme “qui n’a pas peur de s’entourer de personnes qui ne sont pas d’accord avec lui” et comme une personne qui “est prête à intégrer les points de vue de leaders du mouvement progressiste comme Bernie Sanders et Elizabeth Warren sur des questions telles que la santé universelle. soins, allégement de la dette étudiante, réforme des prisons et réforme de la police. ” Elle a également admis que Biden n’était pas son premier choix, “mais je sais ce qui est en jeu, et Joe Biden sera le président de tout le monde s’il est élu.”

“Nous sommes suspendus par un seul doigt glissant sur le bord d’une falaise, et la chute sera fatale. Si nous nous retirons du combat, notre pays sera en chute libre”, conclut-elle. “Alternativement, nous pouvons nous accrocher, élire un président compatissant et décent, et nous frayer un chemin vers le rebord. Si, après des décennies de désespoir politique, je peux m’engager dans notre démocratie pour affronter ce moment critique, je sais que vous le pouvez aussi. . “