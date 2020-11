L’actrice a déclaré que Collado n’a pas dormi à la maison pendant plusieurs nuits, en plus, elle a dû être opérée à genoux et il allait l’accompagner, mais finalement c’est sa mère qui l’a soutenue. “Je sors mardi, les deux genoux opérés et je me suis levé, je me souviens, vers 8 heures du soir avec des valises pour la salle de bain et leurs affaires avaient disparu. C’est la réalité (…) Je jure par le la vie de mes enfants, c’était comme ça », a-t-il commenté.

Leticia Calderón avec ses enfants Carlo et Luciano Collado, lors du voyage qui leur a permis de procéder à l’arrestation de Juan. (Instagram / Leticia Calderón)

Leticia Il a dit que son ancien partenaire, qui a ensuite épousé l’actrice également Yadhira Carrillo, lui a fait signer un accord après son divorce. “(Le document) dit que je vais voir les enfants et qu’il va me payer une mensualité et autre et j’ai tout accepté. Je pense qu’il pensait que j’allais lui prendre la moitié de tout, car curieusement en tant que concubine, il avait plus de droits que en tant qu’épouse pour les enfants; (mais n’emportez pas) pas un sou ou une propriété, je n’en ai pas besoin et je n’étais pas avec lui pour ça. “

L’actrice de telenovela a assuré que la seule condition qu’elle mettait Juan Collado signer le divorce, c’était pour voir leurs enfants Luciano et Carlos ColladoIl est allé les chercher et il les a rendus, il avait même prévu de faire une rotation des vacances pour que les enfants ne perdent pas contact avec lui, mais la réalité était différente. “Ils n’ont jamais passé un Noël avec lui, ils ne sont jamais partis en vacances avec lui.”

