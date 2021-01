Leticia Calderón se remet-elle? Yadhira Carrillo le révèle | Instagram

L’actrice Yadhira Carrillo a surpris tout le monde à cette occasion en abordant la question de Leticia Calderon, celle qui était la femme de son mari, Juan Collado, Il s’est exprimé comme à quelques reprises et lui a également envoyé un message, apparemment il a gardé un œil sur l’évolution de l’actrice qui se trouve toujours à l’hôpital.

Yadhira Carrillo, connue pour ses apparitions sur le petit écran, Elle a été approchée ces derniers jours par les caméras où elle a été interrogée sur l’état actuel de l’ancienne compagne de son mari et mère de ses beaux-enfants, Leticia Calderón, se remet-elle favorablement?

L’histrionique, originaire d’Aguascalientes, Yadhira Carrillo, a parlé ces derniers jours de la santé de Leticia Calderón qui est toujours hospitalisée, l’histrionique a été admise à l’hôpital après avoir été testée positive pour le virus Covid19.

C’est à cette occasion que Yadhira Carrillo a mis de côté les différences qu’il a pu avoir avec l’actrice de “Empire des mensonges»dont après avoir partagé quelques détails sur son état de santé actuel, il a envoyé un message dans lequel il a exprimé« ses meilleurs voeux »pour que tout cela se passe bien.

Apparemment, Yadhira Carrillo était très optimiste quant aux progrès accomplis par la “reine des feuilletons” consacrée, Leticia Calderon.

OK OK. Oui, ça va, c’est juste une question de patience comme ça, de temps, mais c’est parfaitement fréquenté, a-t-il assuré.

Comme on le sait, les patients testés positifs pour ce virus ont une récupération lente, et bien que dans de nombreux cas de célébrités ou d’autres personnes, les résultats aient été totalement opposés en raison des divers dommages qu’il cause, apparemment à l’organisme. de “Lety” réagit favorablement.

Il faut dire que l’actrice est l’une des plus aimées du monde du divertissement, tant pour ses collaborateurs que pour ses fans, tant de gens ont été très attentifs à sa santé.

C’est l’actrice Yadhira Carrillo elle-même qui a révélé que son mari, l’avocat Juan Collado, en plus d’elle, sont très conscients de la santé de la mère de leurs enfants, lorsqu’elle l’interroge sur l’état de Lety, Yadhira a partagé les détails.

Oui, bien sûr, très en suspens comme tous les jours. Oui bien sûr, bien sûr, c’est très en attente, ils se sont mobilisés très vite ».

Au milieu de l’entretien, Yadhira en a profité pour adresser ses “meilleurs vœux” à l’actrice, Leticia Calderón, qu’elle espère pouvoir bientôt quitter l’hôpital et a également assuré: “Il n’y a pas de différences”.

Il n’y a jamais eu de différences … de ma part, il n’y a jamais eu une seule différence … Jamais. Je lui souhaite toujours le meilleur, comme toute sa vie », a-t-il conclu.

De la même manière, il a partagé qu’il espère “bientôt que je pourrai quitter l’hôpital”,

Nous sommes très conscients et avec toute la foi que cela va se dérouler comme nous le voulons, que cela sortira, que c’est sain et que cela sortira très bientôt heureux et satisfait », a-t-il déclaré.

De même, ils en ont également profité pour interroger les enfants de l’avocat, fruits de leur relation avec l’interprète et le chauffeur: Luciano et Carlos, auxquels Carrillo a répondu qu’il allait bien et que l’avocat les appelait par téléphone.

Oui, ils sont avec leur famille, bien sûr. Oui, les enfants vont bien. Juan est en contact tous les jours par téléphone. Nous sommes très conscients et avec toute la foi que cela se passera comme nous le souhaitons, qu’il est sain et qu’il sortira bientôt, heureux, satisfait », a-t-il déclaré.

C’est dans la nuit du 15 janvier qu’il a été annoncé que Leticia Calderon avait été hospitalisée en urgence, l’interprète du personnage “Victoria Robles Cantú”, dans “Empire of Lies” et d’autres mélodrames rappelés comme “Esmeralda” lui a demandé les fans prient pour surmonter positivement cette condition.

Il y a plusieurs jours, la nouvelle a été publiée que la star avait contracté le virus, mais c’est son amie, le journaliste Addis Tuñón, qui a partagé que sa santé avait été compliquée et qu’elle a donc été hospitalisée en urgence, ce qu’elle a demandé. une prière pour votre cher ami.