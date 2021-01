Leticia Calderón vit “l’enfer” après avoir quitté l’hôpital | Instagram

Une bonne nouvelle au milieu du chaos que la pandémie a déclenché est venue de l’actrice Leticia Calderón qui, après avoir combattu pendant une semaine à l’hôpital, a finalement pu surmonter la crise qui la maintenait connectée à l’oxygène après la Covid-19 cela engendrera des complications.

Une grande consternation a entouré l’émission le 16 janvier lorsque la nouvelle a éclaté que le protagoniste de “Empire des mensonges“, Leticia Calderon, avait été transporté d’urgence à l’hôpital en raison de crises liées au virus mortel.

L’histrionique, qui est l’une des personnalités les plus aimées du médium, a finalement réussi à surmonter les jours compliqués qui l’ont gardée hospitalisée, l’a récemment donnée dans un message via son compte Twitter.

Dieu!!! Quelle joie d’être à la maison avec mes enfants et ma mère. Merci à la vie, merci à la famille, mes amis, journalistes, fans pour leurs messages, prières, respect et affection. Un seul manque pour que mon bonheur soit complet. MERCI!

Dieu!!! Quelle joie d'être à la maison avec mes enfants et ma mère. Merci à la vie, merci à la famille, mes amis, journalistes, fans pour leurs messages, prières, respect et affection. Un seul manque pour que mon bonheur soit complet. MERCI! ❤️ – Leticia Calderon (@ letyca79) 21 janvier 2021

C’était devant les caméras de “Viens la joie“où le célèbre a également partagé avec le journaliste de divertissement, Flor Rubio, qui est aujourd’hui reconnaissant à la vie pour une nouvelle opportunité.

“Lety” dont beaucoup se souviennent pour avoir incarné l’un de ses personnages de telenovela les plus emblématiques, le mélodrame “Esmeralda” qui a réussi à consolider sa carrière dans le monde du théâtre, ajouté à de nombreux autres projets qui ont fait d’elle une figure reconnue dans le monde du spectacle.

C’est ainsi que “Calderón” a capturé son expérience avec l’une des conditions les plus redoutées de 2020 et début 2021, il en a également profité pour remercier toute l’équipe médicale de lui avoir sauvé la vie.

J’ai été à l’hôpital pendant 7 jours avec de l’oxygène juste pour soigner une pneumonie et évidemment vérifier les poumons, j’ai été merveilleusement bien traité, je remercie l’hôpital, les médecins, les infirmières pour leur dévouement et leur dévouement.

Il est à noter qu’après avoir connu l’état de santé de celui qui était un méchant dans l’histoire récemment terminée “Empire of Lies”, ses fans et admirateurs ont montré sa grande inquiétude et ont gardé un œil sur son état. De quoi l’interprète charismatique n’a pas manqué l’occasion de remercier tous ces échantillons d’affection et les bonnes vibrations qu’elle a reçues.

“Vivez l’enfer”

Malgré le fait que heureusement l’artiste de 52 ans est déjà hors de danger et à la maison, elle a partagé que pour le moment «l’enfer» n’est pas terminé, ceci, puisque son père qui a également été testé positif et reste hospitalisé.

Avant de terminer l’interview, l’histrionique a envoyé de nombreux baisers et câlins à tout le monde pour remercier chacune des personnes qui se souciaient d’elle.

Yadhira Carrillo lui a envoyé un message

Ces derniers jours, l’actrice a été interrogée sur le statut de sa collègue et ancienne compagne de son désormais mari, l’avocat Juan Collado.

Après avoir partagé quelques détails, il lui a envoyé un message dans lequel il a exprimé «Ses meilleurs vœux» pour que cette situation se déroule bien.

Nous sommes très conscients et avec toute la foi que cela va se passer comme nous le voulons, que cela sortira, que c’est sain et que cela sortira très bientôt heureux et satisfait », a-t-il déclaré.

À cette époque, Carrillo était très optimiste, suggérant que Leticia surmontait progressivement la crise.

OK OK. Oui, ça va, c’est juste une question de patience comme ça, de temps, mais c’est parfaitement fréquenté, a-t-il assuré.

Je clarifie la relation avec l’ex de son mari

De la même manière, elle a exclu qu’il y ait des différences entre eux et a précisé qu’il y avait toujours de bonnes pensées à son égard de sa part.