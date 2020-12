La star de Black Panther, 27 ans, a publié la vidéo d’une heure, intitulée Vaccin Covid-19: Devrions-nous le prendre?, Sur sa page Twitter, à côté d’un emoji de mains en prière.

La vidéo d’une heure était de On the Table, une chaîne de discussion YouTube, et présente un monologue du présentateur Tomi Arayomi, qui partage ses sentiments personnels sur les vaccins.

À un moment donné, il dit: «Je ne comprends pas médicalement les vaccins, mais j’ai toujours été un peu sceptique à leur sujet.»

Il ajoute également: «Nous pouvons simplement obtenir ce (le vaccin) là-bas et espérer qu’il ne fera pas pousser des membres supplémentaires, espérons Dieu que vous ne développerez pas d’enfants qui ont 11 doigts et 12 orteils, nous espérons le meilleur . Nous avons déjà vu des vaccins faire des dégâts. »

L’acteur britannique, qui joue dans la série BBC Small Axe de Steve McQueen, a été critiqué par certains fans pour avoir partagé le clip.

Mais Wright a écrit qu’il était «valable» de «simplement demander ce qu’il y avait [a vaccine]».

«Si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires. mais posez des questions et pensez par vous-même… vous êtes annulé », a-t-elle écrit.

L’acteur Alex Sawyer a répondu au message en disant: “Il s’agit d’une utilisation frustrante et irresponsable d’une plate-forme.”

Letitia Wright – En images

BBC / McQueen Limited / Des Willie

Wright a répondu: «Comment ça? L’avez-vous écouté en entier ou tiré des conclusions sur la manière dont j’utilise ma plateforme? »

Un fan l’a prévenue «ils vont faire de toi un exemple», mais elle a répondu: «Fais de moi un exemple en demandant si quelque chose est bon pour mon corps avant de le prendre. monde intéressant dans lequel nous vivons.

Un autre utilisateur de Twitter a écrit: “C’est pourquoi le seul moyen d’obtenir vos réponses [sic] de votre incertitude est d’interroger les bonnes personnes, sinon vous tomberez plus profondément dans l’ignorance.

“Tout le monde peut avoir une opinion, mais si vous voulez que votre opinion sensibilise, vous devez être correctement soutenu.”

Wright a répondu: «Respectez totalement ce que vous dites ici. J’ai également entendu des médecins qualifiés qui ont retiré leurs articles et vidéos. Ai-je toujours tort de me demander ce qui se passe? »

Dans une autre réponse, elle a déclaré: «Je n’ai pas l’intention de déranger qui que ce soit, et je ne dis pas non plus de ne pas le prendre. Je suis juste préoccupé par ce qu’il contient, c’est tout. N’est-ce pas juste de remettre en question ou de demander? »

Les fans de Marvel ont également partagé la publication de Wright avec sa co-star Don Cheadle, qui joue James Rhodes / War Machine dans la série de films. Il a écrit: «Jésus… a juste fait défiler. déchets chauds.

«Chaque fois que je m’arrêtais et écoutais, lui et tout ce qu’il disait semblait fou et f *****. Je ne défendrais jamais personne en publiant ça. mais je ne la jetterai toujours pas pour ça. le reste, je vais enlever Twitter. n’avait aucune idée.

Arayomi est décrite comme «un prophète, orateur, auteur et fondateur de RIG Nation, une plateforme médiatique internationalement accueillie et reconnue, dont la mission chrétienne a été établie depuis 2007 pour former les gens à devenir des prophètes et des prophètes à être des personnes».

La description de la vidéo dit: «Ce soir, je parle de la luciférase, l’ingrédient qui aurait été ajouté au vaccin Covid pour détecter ceux qui ne l’ont pas pris. Luciferase, nommé par son fondateur après Lucifer ???

“Maintenant, ce n’est que partiellement vrai sur une vérification des faits, mais nous explorons cela et plus encore sur la table.”

Cela vient après que le député Damian Collins a averti que la désinformation anti-vaccins est l’un des plus grands risques pour notre sortie de la pandémie mondiale.

Il a déclaré que ceux qui répandent des mensonges sur un vaccin représentent «l’un des exemples les plus clairs de torts réels que les fausses nouvelles peuvent causer».

Facebook s’est également engagé à supprimer les fausses allégations concernant les nouveaux vaccins contre le coronavirus qui pourraient entraîner des «dommages physiques imminents».