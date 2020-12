B

l’acteur rituel Letitia Wright a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention de «blesser personne» après avoir été accusée d’encourager le contenu anti-vaccin.

La star de Black Panther, 27 ans, a été vivement critiquée pour avoir tweeté une vidéo intitulée Covid-19 Vaccine: Should We Take It?, Dans laquelle le présentateur Tomi Arayomi a longuement parlé de ses sentiments personnels sur l’efficacité et la sécurité des jabs.

Wright s’est défendue contre la réaction en publiant une brève déclaration sur Twitter vendredi midi.

Il disait: «Mon intention était de ne blesser personne, ma SEULE intention de publier la vidéo était qu’elle soulevait mes inquiétudes concernant ce que contient le vaccin et ce que nous mettons dans notre corps.

Dans la vidéo incriminée, publiée par la chaîne de discussion YouTube On the Table, Arayomi a déclaré: «Je ne suis qu’un grand sceptique des aiguilles et des vaccinations en général, je pense que le corps devrait être capable de produire les bons anticorps pour lutter contre les choses.»

Il a ajouté: «Nous pouvons simplement obtenir ce (le vaccin) là-bas et espérer qu’il ne fera pas pousser des membres supplémentaires, espérons Dieu que vous ne développez pas d’enfants qui ont 11 doigts et 12 orteils, nous espérons le meilleur. Nous avons déjà vu des vaccins faire des dégâts. »

La description de la vidéo dit: «Ce soir, je parle de la luciférase, l’ingrédient qui aurait été ajouté au vaccin Covid pour détecter ceux qui ne l’ont pas pris. Luciferase, nommée par son fondateur d’après Lucifer ???

“Maintenant, ce n’est que partiellement vrai sur une vérification des faits, mais nous explorons cela et plus encore sur la table.”

en relation

Le présentateur est décrit comme «un prophète, conférencier, auteur et fondateur de RIG Nation, une plate-forme médiatique avec la mission chrétienne établie depuis 2007 pour former les gens à devenir des prophètes et des prophètes à être des gens».

Quand un fan l’a avertie «ils vont faire de toi un exemple», elle a répondu: «fais de moi un exemple en demandant si quelque chose est bon pour mon corps avant de le prendre. Monde intéressant dans lequel nous vivons. »

(

Wright a joué dans le court métrage Mangrove dans le cadre de la mini-série Small Axe de Steve McQueen

/ BBC)

Quand un autre adepte lui a dit qu’elle dérangeait les gens, elle a écrit: «Je n’ai pas l’intention de déranger qui que ce soit. Je ne dis pas non plus de ne pas le prendre. Je suis juste préoccupé par ce qu’il contient, c’est tout. N’est-ce pas juste de remettre en question ou de demander? »

Après avoir répondu à une série d’abonnés critiquant son message, elle a écrit: «Si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires. mais posez des questions et pensez par vous-même… .vous êtes annulé.

Les fans de Marvel ont partagé la publication de Wright avec sa co-star Don Cheadle, qui joue James Rhodes / War Machine dans la série de films. Il a écrit: «Jésus… a juste fait défiler. déchets chauds.

«Chaque fois que je m’arrêtais et écoutais, lui et tout ce qu’il disait semblait fou et f *****. Je ne défendrais jamais personne en publiant ça. mais je ne la jetterai toujours pas dessus. le reste, je vais enlever Twitter. n’avait aucune idée.