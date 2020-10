L’actrice Letitia Wright, star de Small Axe: Mangrove, discute des conseils que Denzel Washington lui a donnés lors de la préparation de son rôle de membre historique de Black Panther, ce qui fait de Steve McQueen un réalisateur phénoménal et plus encore dans cette interview avec Jeff McCobb de CinemaBlend. Mangrove est l’un des cinq films de la nouvelle série de films d’anthologie Small Axe de Steve McQueen pour Amazon.

Synopsis: À la fin des années 60, Frank Crichlow, le propriétaire né à Trinidad d’un café à Notting Hill, à Londres, s’est de plus en plus retrouvé, lui et son établissement, la cible de l’intimidation et de la brutalité de la police blanche. Lieu de rencontre de la communauté antillaise locale ainsi que des militants et intellectuels noirs de la région, le restaurant Mangrove a été attaqué à de nombreuses reprises sans aucune preuve d’activité illégale; enfin, la communauté fatiguée est descendue dans la rue en signe de protestation, ce qui a entraîné l’arrestation et le traitement violent de plusieurs manifestants. Un morceau épique de l’anthologie Small Axe de Steve McQueen, cette dramatisation vivante et captivante de ces événements et le procès historique réussi des accusés en 1970 – qui sont devenus connus sous le nom de Mangrove Nine, et dont certains ont agi comme leur propre avocat – est une mise en accusation cinglante d’un système pourri par le racisme et un portrait puissant de la résistance, interprété avec passion par un casting remarquable dirigé par Shaun Parkes dans le rôle de Crichlow, Letitia Wright dans Altheia Jones-LaCointe et Malachi Kirby dans Darcus Howe.

Small Axe: Mangrove sera disponible sur Amazon Prime Video le 20 novembre.