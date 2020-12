T

es deux plus grandes planètes de notre système solaire doivent s’aligner en conjonction pour la première fois en 800 ans pour créer une «étoile de Noël».

Jupiter et Saturne s’aligneront le 21 décembre et sembleront former une double planète – juste à temps pour la saison des fêtes.

La Grande Conjonction, également surnommée «l’étoile de Noël» ou «l’étoile de Bethléem», n’a pas été vue depuis 800 ans.

Selon Forbes, une observation «unique dans une vie» de cette proportion ne se reproduira pas avant 2080, puis quelque temps après 2400.

Le phénomène sera visible à travers le monde et apprécié par les amateurs inconditionnels et les astronomes occasionnels.

Lorsque leurs orbites s’alignent tous les 20 ans, Jupiter et Saturne sont extrêmement proches l’un de l’autre.

Cela se produit parce que Jupiter tourne autour du soleil tous les 12 ans, tandis que l’orbite de Saturne prend 30 ans – toutes les deux décennies, Saturne est lapidée par Jupiter, selon la NASA.

Patrick Hartigan, astronome à l’Université Rice de Houston, au Texas, a déclaré à Forbes: “ Les alignements entre ces deux planètes sont plutôt rares, se produisant une fois tous les 20 ans environ, mais cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de la proximité des planètes. à une autre.

«Il faudrait remonter jusqu’à l’aube du 4 mars 1226 pour voir un alignement plus étroit entre ces objets visibles dans le ciel nocturne.

«Au soir de l’approche la plus proche le 21 décembre, ils ressembleront à une double planète, séparée seulement par 1/5 du diamètre de la pleine lune.

«Pour la plupart des téléspectateurs, chaque planète et plusieurs de leurs plus grandes lunes seront visibles dans le même champ de vision ce soir-là.

“Plus un spectateur est au nord, moins il aura de temps pour apercevoir la conjonction avant que les planètes ne sombrent sous l’horizon.”

La NASA dit que la conjonction apparaîtra «spectaculaire» avec un télescope normal ou même à l’œil nu.

En 1614, l’astronome allemand Johannes Kepler a suggéré qu’une conjonction de Jupiter et de Saturne pourrait être ce que l’on appelait «l’étoile de Bethléem» dans l’histoire de la Nativité.

D’autres ont suggéré que les Trois Rois auraient pu suivre une triple conjonction de Jupiter, Saturne et Vénus ou une comète pour visiter l’enfant Jésus.

Andrew Jacob, de l’Observatoire de Sydney, a déclaré à ABC que les planètes seront si proches les unes des autres que vous pourrez les voir dans un oculaire d’un télescope.

«Vous auriez de la chance de voir cela une fois dans votre vie», dit-il.

L’astrophotographe Anthony Wesley a également déclaré à la publication qu’il avait observé les deux planètes depuis sa propriété de Rubyvale, dans le centre du Queensland.

“Je pense qu’ils regarderont vraiment à leur meilleur juste du point de vue de l’œil nu dans la première semaine de décembre”, a déclaré Wesley.

«Ils sont un peu plus hauts dans le ciel et si les gens sont dans les villes avec des lampadaires, vous avez juste un peu plus de chance de les voir avant qu’ils ne deviennent trop bas.»

Titan, la plus grande lune de Saturne, est la deuxième plus grande du système solaire et le seul endroit en dehors de la Terre où un liquide de surface a été trouvé.