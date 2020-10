Kirstie Alley et CNN se sont récemment lancés dans une guerre des mots, se tirant dessus sur Twitter. L’acteur a visé la couverture de la chaîne de la pandémie COVID-19. CNN a commenté et s’est attaqué à la carrière d’Alley et à la sitcom NBC Veronica’s Alley.

«Je sais maintenant pourquoi mes amis personnels qui se promènent dans SHEER TERROR de contracter Covid sont simplement des téléspectateurs de CNN! J’ai décidé de regarder CNN moi-même pour avoir leur point de vue et oh mon Dieu, je l’ai jamais fait !!!! SI VOUS VOULEZ TROP VIVRE DANS LA TERREUR REGARDEZ CNN !! LA PEUR DE MOURIR EST LEUR MANTRA! OMG! ” A écrit Alley.

Le compte CNN Communications vérifié a répondu: “Kirstie, vous pouvez changer de chaîne – comme d’innombrables téléspectateurs l’ont fait à chaque fois que Veronica’s Closet passait à la télévision. Mais ne minimisez pas la perte de près de 230 000 vies américaines. Et s’il vous plaît, portez un masque . “

L’interaction ne s’est pas terminée par un simple va-et-vient. Alley a répondu à CNN et a ajouté des commentaires sur l’ancien vice-président Joe Biden. “Miaou … si seulement vous accordiez autant d’attention aux transactions commerciales corrompues présumées de Joe Biden qu’à une émission de télévision classée parmi les dix premières en 1997 … je suppose que vous vous êtes trompé aussi”, a-t-elle écrit.

Alley est un fervent partisan du président Donald Trump et lui a montré son soutien au fil des ans. Elle a salué sa réponse au coronavirus et a déclaré qu’il prenait en charge et dirigeait d’une manière que le pays voulait et avait besoin. Alley a également déclaré qu’elle voterait à nouveau pour lui lors des prochaines élections.

“Je vote pour [Donald Trump] parce qu’il n’est PAS un politicien », a tweeté Alley à la mi-octobre.« J’ai voté pour lui il y a 4 ans pour cette raison et je voterai à nouveau pour lui pour cette raison. Il fait les choses rapidement et il va rapidement redresser l’économie. Là vous l’avez, là vous l’avez. “

Lorsque Alley a exprimé son soutien à Trump, elle a reçu un nombre considérable de commentaires sur les médias sociaux. De nombreuses personnes étaient d’accord avec elle, tandis qu’un grand nombre ont exprimé leur mécontentement à l’égard de ses commentaires. Alley a envoyé un tweet de suivi et a répondu à ceux qui la critiquaient ainsi que son soutien au président.

“Ne pensez pas que j’ai jamais vu autant d’insultes dans ma vie. Certainement pas sur mon site ici de toute façon”, a écrit Alley. “Je suppose que je ne suis pas autorisé à avoir un point de vue sans être traité de noms vraiment méchants par ce que je vais supposer être des gens vraiment méchants.”