L’intégralité des douze premiers jours de l’année a été, pour moi, consacrée à Marié à First Sight Australia, Bridgerton et The Serpent.

N’avons-nous pas tous été à la télé avec une fureur vorace au lieu de * quelque chose * de plus intéressant à faire? (En dehors de nos marches sanctionnées par le gouvernement, c’est-à-dire).

La partie la plus délicieuse de perdre du temps, du temps doux, tout en se gorgeant de l’assaut fantastique de la télévision qui nous est offert à tous en ce moment, est la beauté que nous pouvons voir en le faisant.

Écoutez-moi. Nous avons tous ces amis qui disent des choses désagréables du genre “ faites travailler votre argent pour que vous n’ayez pas à le faire! ”, Et même si je ne prétends rien savoir sur les actions, les actions ou les investissements, je ressentent la même chose à propos de la peau. Faites en sorte que votre peau travaille dur pour lui donner un éclat, pour que vous n’ayez pas à le faire.

La prochaine fois (soyons réalistes, probablement ce soir), vous êtes sur le point de vous mettre à l’horizontale sur le canapé pour regarder votre série préférée, faire mousser sur un masque hydratant pour mariner votre visage avec bonté, ou appliquer un traitement capillaire intensif sur votre brins se termine pour une brillance optimale.

Ah, la beauté. Il n’y a rien de tel. Au cas où vous êtes à la recherche d’une nouveauté (ne sommes-nous pas tous?), Ce sont les lancements à connaître cette semaine.

Gel crème hydratant sans huile Cloud Dew Summer Fridays

Son nom est peut-être une sorte de virelangue, mais ce gel hydratant léger comme une plume est le paradis dans une baignoire. Bénéficiant d’un mélange éclatant de trois souches différentes d’acide hyaluronique ultra-hydratant, le gel léger a réussi à bannir toutes les preuves de mon visage squameux (merci, Beast from the East 2).

Alors que j’ai évité le maquillage ces derniers temps pour essayer de donner à ma peau une chance d’éradiquer ses explosions sporadiques de “ maskne ”, j’ai porté une couche de crème hydratante Cloud Dew sous un peu du nouveau filtre Airbush Flawless de Charlotte Tilbury à le week-end pour un quiz Zoom (ah, lockdown), et ma peau avait l’air presque irisée.

(Espace NK)

Filtre impeccable Charlotte Tilbury Hollywood

La beauté doyenne Charlotte Tilbury l’a encore fait; son Flawless Filter est, littéralement, un filtre dans une bouteille. Pas tout à fait un fond de teint, ni un surligneur, le produit hybride atteint le point idéal entre donner un éclat et prouver une brillance si légère de la peau, et maintenant Tilbury a fait ses débuts cinq nouvelles nuances afin que tout le monde puisse avoir un avant-goût de il.

En tant que personne qui n’aime pas trop se maquiller, elle est rapidement devenue l’un de mes produits incontournables sur les îles désertes, et je ne doute pas que cela devienne aussi le vôtre. Allez et brillez!

(Charlotte Tilbury)

Eléphant ivre TLC Sukari Babyfacial

Nous sommes ivres amoureux de TLC Sukari Babyfacial de Drunk Elephant, le géant de la beauté propre, qui est enfin disponible à l’achat au Royaume-Uni. Le moment est enfin venu de faire l’expérience du traitement de re-surfaçage assidu pour nous-mêmes, qui dispose d’une gamme impressionnante comprenant 25% d’AHA et 2% de BHA.

Laissez-le éliminer les cellules mortes de la peau et révéler une lueur helluva pendant que vous levez les pieds. Qu’est-ce qui pourrait être mieux?

(Éléphant ivre)

Kit de démarrage pour lave-mains FORGO

Byredo, mais rendez-le durable; FORGO est la marque suédoise à connaître. Non seulement son emballage entièrement recyclable est un fourrage parfait pour le gramme, mais ses lavages pour les mains sont aussi l’avenir des recharges. Tout ce que vous avez à faire est de verser la poudre dans le pot, d’ajouter 30 ml d’eau chaude et de secouer.

Attendez-vous ensuite à un lavage corporel et à des soins de la peau.

(FORGO)

Rouge à lèvres HIGHR au Château

Nous n’avons peut-être personne à qui le montrer, mais j’approuve toujours le port de rouge à lèvres lorsque je suis dans mon appartement – même si ce n’est que pour me donner un sentiment de normalité. Les rouges à lèvres de HIGHR sont parmi les meilleurs, les plus crémeux et les plus pigmentés que j’ai jamais essayés, mais sa teinte Chateau est un nude vraiment délicieux.

Le fait qu’ils soient fabriqués exclusivement à l’énergie solaire en Californie et exempts de substances artificielles est tout simplement un bonus. Pucker!

(HIGHR)

