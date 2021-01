W

Nous avons terminé Bridgerton, versé des larmes à la finale de Schitt’s Creek et – et maintenant?

Avec très peu de choses à faire en plus de bing la cohorte de la grande télé sur le petit écran et de faire une promenade dans votre quartier, pouvons-nous vous suggérer de tourner votre attention pour vous donner un bon éclat?

En effet, un gommage ici, une exfoliation là-bas, il y a très peu d’ennui que les soins de la peau ne peuvent résoudre.

En fait, c’est notre conseil non officiel pour vous de faire plaisir à vos sens dans un petit soin de soi cette semaine, au cours de laquelle ces nouveaux produits ne manqueront pas de vous apporter de la joie.

Gel des sourcils Anastasia Beverly Hills

Maintenant que nos visages sont couverts 99% du temps, c’est à nos yeux de faire le travail acharné pour nous faire bien paraître. Si, comme moi, vous avez tendance à vous éloigner des crayons à sourcils de couleur, vous vous réjouirez du dernier lancement d’Anastasia Beverly Hills. De consistance gélatineuse, la presque cire aide les sourcils à rester en place toute la journée, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous en soucier.

Jo Loves Gel pour pinceaux rechargeable à la rose blanche et au citron

Quoi de mieux qu’un pinceau à parfum Jo Loves, je t’entends pleurer? Eh bien, imaginez les gels de pinceau addictifs de Jo Malone, mais rechargeables, et donc meilleurs pour la planète.

Le parfum de rose blanche et de citron de Malone est le parfum de rose le plus délicieux que j’ai jamais senti. Il suffit de quelques coups de pinceau pour que votre peau adopte son parfum léger et floral. Une fois que votre pinceau n’a plus de gel, il vous suffit de vous acheter une recharge de rechange. Malone simplifie les parfums, une étape à la fois.

Bougie Diptyque Graphic Collection Figuier

À une époque comme celle-ci, nous n’avons jamais eu plus besoin de jolies choses dans nos maisons. Entrez, la nouvelle collection graphique de Diptyque, qui voit ses bougies cultes logées pour la première fois dans de nouveaux récipients monochromes de style années 60.

Nous ne pouvons pas nous lasser de Figuier dans le meilleur des cas, mais surtout maintenant, compte tenu de son nouveau boîtier parfait. Nous prendrons des roses une fois que nous aurons brûlé celle-ci aussi.

Sérum Silymarine CF SkinCeuticals

La plus récente recrue des sérums Phloretin CF et CE Ferulic, statut culte de SkinCeuticals, est Silymarin CF, qui possède les mêmes références en vitamine C que ses deux frères et sœurs, mais est spécialement conçue pour calmer les peaux sujettes aux imperfections grâce à l’ajout de chardon-Marie. dérivé de la silymarine.

Je l’utilise depuis un mois une fois le matin avant la crème hydratante et le FPS (n’oubliez pas cet écran solaire lorsque vous portez des antioxydants!) Et ma peau est vraiment la meilleure qu’elle ait jamais été.

Pai Skincare Instant Kalmer Ceramide Serum

Alors que le vent amer de la Grande-Bretagne continue de fouetter nos visages collectifs à gauche, à droite et au centre, notre peau a besoin de plus de TLC que jamais. Pai Skincare n’est pas seulement l’une des meilleures marques de beauté propres et végétaliennes basées à Londres, mais son Instant Kalmer Serum est plein de céramides ultra-nourrissants qui ont sauvé ma peau.

Au cours des deux semaines depuis que j’ai commencé à l’utiliser, le sérum a été élevé au rang de culte enivrant dans mon arsenal de soins de la peau. Utilisez-le matin et soir avant la crème hydratante pour des résultats optimaux. Glow get ’em!

Instant Kalmer Sea Aster and Schisandra Ceramide Serum

