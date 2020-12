g

déclamé, cette année a peut-être été à court d’événements réels pour s’habiller, mais il semblerait que rien – pas même une pandémie mondiale – ne puisse étancher notre soif de beauté et de bien-être.

John Lewis & Partners a récemment révélé son rapport beauté annuel, qui met en évidence les produits de beauté qui se sont particulièrement bien vendus cette année et c’était un aperçu avec un grand I.

Selon le pilier de la grande rue, cette année, nous avons recherché des produits éclaircissants à la vitamine C (les recherches ont augmenté de 248%), des produits de soin de la peau, du corps et des cheveux (qui ont augmenté de 234%) et, en un clin d’œil à notre huit mois dans les mêmes quatre murs, diffuseurs de roseaux, qui ont vu une augmentation colossale de 1017 pour cent des recherches.

Qui sommes-nous pour arrêter l’adoption de la beauté et du bien-être? Après tout, rien n’égratigne cette nouveauté beauté que, eh bien, plus de nouveauté beauté.

Alors que nous nous frayons un chemin collectif à travers l’acte final de cette interprétation dystopique de 2020, il semblait grand temps de faire le tour des lancements de beauté qui ont peint un sourire sur nos visages cette semaine. Ajoutez à votre panier et ils feront sans aucun doute la même chose pour vous.

Diffuseur de roseaux Jo Loves Christmas Trees

Rien ne dit Noël comme un parfum chaud et épicé mais doux et subtil qui flotte dans votre maison. Et étant donné que vous passerez plus de temps que d’habitude à la maison cette saison, il semble grand temps d’investir dans un parfum qui non seulement regarde la pièce, mais l’odeur aussi. Entrez le premier diffuseur de roseaux de Jo Loves, qui mélange parfaitement une concoction parfumée de pins, d’ambre et d’encens. Cela vous fera souhaiter que ce soit Noël tous les jours…

(Espace NK)

Westman Atelier Le Box

Comme le dit le proverbe, «Si c’est assez bien pour Jennifer Aniston, c’est assez bien pour nous». Cela n’a jamais été aussi vrai que dans le cas de la ligne de beauté épurée éponyme de sa maquilleuse Gucci Westman.

Son édition limitée Le Box met en vedette un trio A-list composé de son Highlight Tinted Highlight Super Loaded, de son Baby Cheeks Blush en ‘Petal’ et de son Ill Up Highlight Stick. C’est ta peau, mais en mieux.

(Beauté culte)

Kit Or Édition Limitée Glossier

Il y a quelque chose à propos de recevoir l’une des pochettes à bulles roses millénaires de Glossier, quel que soit son contenu. Mais ajoutez à cela un collier «G» en or 14 carats et un brillant à lèvres aux paillettes d’or tout à fait délicieux et vous avez la crème de la crème des cadeaux Glossier. Seulement disponible jusqu’à épuisement des stocks, alors courez ne marchez pas!

(Plus brillant)

Augustinus Bader Le baume à lèvres

Appel aux aficionados du baume à lèvres! La première offre de soins de la peau d’Augustinus Bader est peut-être la meilleure du jeu et vous donnera une belle moue au beurre.

Bénéficiant d’une liste d’ingrédients végétaliens composée de la formule TFC8 très convoitée de la marque, c’est le Saint Graal des baumes à lèvres qui promet d’hydrater, de nourrir et de repulper vos lèvres comme aucun autre.

(Selfridges)

Ensemble de départ Kankan

Le label de l’est de Londres Kankan a pour mission d’éradiquer le plastique du monde de la beauté. Son kit de démarrage comprend une bouteille en verre et une canette en aluminium de son nettoyant pour le corps propre et végétalien, puis c’est fini, vous commandez simplement un autre lot de canettes entièrement recyclables à verser dans les bouteilles en verre.

Beauté, mais rendez-le respectueux de l’environnement.

(Kankan)

Bougie Bella Freud Peace & Love

Il n’y a rien de tel qu’une flamme vacillante à Noël, mais ajoutez à cela un arôme délicieusement enivrant et vous êtes sur un gagnant. Le dernier lancement de Bella Freud est un délicieux mélange de patchouli anti-stress, de Clary Sage stimulant la joie et de la clarté du poivre rose.

Avec une durée de combustion de 90 heures, cela vous mènera également à 2021.

(Bella Freud)

Rouleaux de massage Quantum Botanika pour le visage et le cuir chevelu

La spécialiste du visage Nataliya Robinson est connue sous le nom de The Skin Whisperer pour une bonne raison. Son approche holistique des soins de la peau est celle qui évite les modes avec des ingrédients et des outils efficaces. Ses rouleaux de massage pour le visage et le cuir chevelu sont simplement deux boules pointues que Robinson vous implore de frotter sur votre visage après le nettoyage et le pré-sérum, afin de stimuler le collagène et de détendre vos muscles faciaux. Une source de lueur sérieuse si jamais nous en avons vu un.

(Quantum Botanika)

