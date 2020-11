W

se lever à Paris à l’aube d’un nouveau verrouillage et quelques heures seulement après que la sécurité nationale ait été élevée à son plus haut niveau depuis les attentats terroristes de 2015 n’est pas une expérience pour les timides. Le verrouillage et les décapitations sont une combinaison que les Français n’avaient pas prévue mais avec laquelle nous devons maintenant vivre et, surtout, affronter avec courage.

Être passif face à une tempête aussi misérable n’est probablement pas une option saine. Cependant, esquiver les lames des fanatiques et les méchants germes invisibles nécessite des compétences. Une bonne dose de lucidité pourrait nous aider à combattre ces fléaux. Chacun de nous fait face à cette double menace à sa manière.

Faire de l’exercice quotidiennement aurait été l’un des préférés de beaucoup de mes amis, mais les gymnases et les piscines sont maintenant fermés au moins jusqu’à Noël. Certains vont plutôt s’enterrer dans des réunions Zoom à la maison, tandis que d’autres regarderont des séries télévisées en frénésie.

Personnellement, j’opterai pour le vin et Debussy – toujours très apaisant. Pendant la journée, cependant, nous devrons garder les yeux grands ouverts et nos mains propres. Dans notre lutte contre le virus de l’obscurantisme, cela aurait grandement contribué à maintenir ouverts des lieux civilisateurs tels que les musées, les cinémas d’art et essai, les librairies et les bibliothèques.

Les cimetières, nous dit-on, resteront ouverts, mais ces endroits, dont certains d’une beauté époustouflante, ne feront pas grand-chose pour nous remonter le moral à l’heure actuelle. La mort, sous toutes ses formes, est désormais trop omniprésente dans notre vie quotidienne pour que nous recherchions sa contemplation.

Au moins, et c’est une grande joie dans notre monde sans joie, les crèches et les écoles resteront ouvertes, ainsi que les boulangeries: les croissants et le savoir garderont ainsi nos enfants sains d’esprit pendant que nous nous occuperons de choses adultes: l’avenir de la France. Visiter nos personnes âgées dans leurs maisons de soins sera également possible.

(Patrouille de police de nuit devant la basilique Notre-Dame de Nice, France / .)

Beaucoup d’entre nous ont perdu un parent pendant le confinement printanier et ces semaines où nous ne pouvions pas rendre visite pendant qu’ils se fanaient, tout seuls, étaient vraiment pénibles. Une dernière chose qui nous soutiendra durant cette période horrible est l’humour, même s’il ne nous reste plus que l’humour noir.

Agnès Poirier est une écrivaine basée à Paris et rédactrice britannique pour l’hebdomadaire français L’Express