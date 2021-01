UNE

un homme a violé et assassiné une étudiante «ivre et vulnérable» dans un acte de violence sexuelle avant de mettre son corps dans une rivière, a déclaré un jury.

Le boucher polonais Pawel Relowicz, 26 ans, avait rencontré Libby Squire, 21 ans, «ivre», «probablement hypothermique» et «en profonde détresse», sur une route de Hull et l’avait chassée de la sécurité pour jouer à distance. terrain, a entendu la Cour de la Couronne de Sheffield.

Le corps de Mlle Squire a été retrouvé par un canot de sauvetage environ sept semaines plus tard après avoir été repéré dans l’estuaire de la Humber par le patron d’un bateau de pêche.

Relowicz nie avoir violé et assassiné Mlle Squire.

Richard Wright QC, ouvrant le dossier à la poursuite, a déclaré que Mlle Squire avait «apparemment disparu» dans la nuit glaciale du 31 janvier 2019 après s’être vu refuser l’entrée dans une boîte de nuit.

Il a dit: «Elle était ivre, elle était probablement hypothermique et elle était dans une profonde détresse.

«Elle avait perdu les clés de sa maison, elle pleurait, elle était tombée à plusieurs reprises au sol en essayant de marcher et elle était extrêmement vulnérable.

M. Wright a déclaré au jury que certains «bons citoyens» avaient tenté d’aider Mlle Squire, mais elle s’est agitée et ils l’ont laissée au bord de la route.

Il a dit: «De là, elle a apparemment disparu.

«Un homme savait très bien où Libby était allée. Cet homme est le défendeur, Pawel Relowicz.

«Il vivait avec sa famille dans une rue résidentielle à une courte distance de la maison de Libby et il l’avait rencontrée, ivre et vulnérable comme elle l’était, sur Beverley Road, à Hull.

(Impression d’artiste de Pawel Relowicz / PA)

M. Wright a déclaré au tribunal que Relowicz avait conduit Mlle Squire sur les terrains de jeu à proximité d’Oak Road – un «endroit éloigné» qu’il connaissait et qu’il a choisi «pour ne pas être dérangé».

Il a déclaré: «À Oak Road, après être sorti de son véhicule, nous disons que Pawel Relowicz a violé Libby et qu’il l’a tuée, causant sa mort lors de cet acte de violence sexuelle, qui a abouti à la mettre dans le froid, morte ou mourante. eaux de la rivière Hull qui bordaient le bord de ce terrain de jeu.

«C’est à partir de là que le corps de Libby a voyagé dans le Humber, puis en mer pour être récupéré par l’embarcation de sauvetage le 20 mars.»

Le soir du 31 janvier, Mlle Squire a pris un verre avec des amis et on a dit qu’elle était de «bonne humeur», mais alors qu’ils se dirigeaient vers la discothèque The Welly, elle semblait ivre et le personnel du lieu a refusé son entrée, a appris le tribunal.

M. Wright a déclaré que ses amis l’ont mise dans un taxi et ont payé le chauffeur à l’avance pour le tarif, mais, après avoir été déposé près de chez elle sur l’avenue Wellesley, elle est tombée et a atterri face à terre la première et s’est éloignée de la sécurité de son front porte »et vers Beverley Road.

(Libby Squire / PA)

Il a dit au jury qu’un groupe d’étudiants avait entendu Mlle Squire pleurer à l’extérieur de leur maison et qu’ils l’avaient laissée entrer, mais elle est partie en disant qu’elle voulait rentrer chez elle.

L’avocat a déclaré que l’étudiante en philosophie, qui ne voulait pas emporter son téléphone avec elle lors d’une soirée parce qu’elle avait brisé trop d’écrans, avait laissé tomber ses clés de maison dans le jardin de la maison.

Un certain nombre de personnes ont vu Mlle Squire sur Beverley Road et étaient préoccupées par son état, la décrivant comme «manifestement ivre» et «sanglotant», a entendu le jury.

Richard Wright a déclaré que deux hommes ont vu Mlle Squire sur le bord de la route dans la neige et se sont arrêtés pour essayer de l’aider, mais n’ont pas pu comprendre ce qu’elle disait et qu’elle est devenue verbalement agressive, alors ils sont partis.

Le tribunal a appris qu’une femme avait vu Mlle Squire assise sur le sol en train de pleurer et dire qu’elle voulait rentrer chez elle et un gérant de magasin a vu l’étudiant de l’Université de Hull, peu après minuit, assis sur le trottoir et semblant crier «ne partez pas moi »à une voiture manoeuvrant sur Haworth Street à proximité.

M. Wright a déclaré: «Libby n’a été revu ce soir-là par aucun membre du public. Elle n’est pas retournée au 32 Wellesley Avenue et ne le referait plus jamais.

Le QC a déclaré au tribunal que des images de CCTV montraient que Mlle Squire était entrée en contact avec le boucher polonais Pawel Relowicz sur Beverley Road peu de temps après avoir été vue par le dernier témoin.

Il a déclaré: «Nous verrons comment les deux coïncident juste après minuit le 1er février. Nous les suivrons ensuite à partir de là dans la voiture de l’accusé jusqu’aux terrains de jeu d’Oak Road.

«Nous ne reverrons plus jamais Libby dans les images après que l’accusé l’y a emmenée et aucune caméra ne l’a jamais prise après que l’accusé l’ait emmenée là-bas cette nuit-là.

«Nous vous inviterons à conclure que c’est parce qu’il l’a violée et tuée là-bas et l’a mise dans la rivière.

Relowicz a écouté la déclaration liminaire de l’accusation sur le quai vitré, flanqué de trois gardiens de prison.

Il portait un costume bleu foncé sur une chemise blanche avec une cravate bleu royal et arborait un masque vert.

M. Wright a déclaré au tribunal que l’accusé, originaire de Pologne, vivait avec sa femme et ses deux enfants dans la rue Raglan, à Hull.

Il a travaillé comme boucher chez Karro Foods, à Malton, dans le Yorkshire du Nord, a-t-il déclaré.

Les parents de Mlle Squire – Lisa et Russ – ont méprisé les débats de la galerie publique au-dessus du jury de cinq hommes et sept femmes.