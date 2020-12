“Leur relation est terminée” Kim Kardashian et Kanye West sur le bord | AP

Apparemment, un moment difficile est venu pour la famille de Kim Kardashian et Kanye ouest Après que des personnes proches du couple ont déclaré avoir cessé de partager diverses choses ensemble, on dit même que le mariage en quelques mots «ne partage plus le même endroit».

Tout pourrait définitivement se terminer à tout moment entre Kim Kardashian et Kanye West, selon de fortes rumeurs qui circulent autour de l’un des couples les plus controversés du divertissement international.

Selon des proches du mondain et du rappeur, tous deux se sont séparés de telle manière qu’ils ne partagent même plus de temps ensemble, même s’ils confirment qu ‘«ils vivent toujours dans la même maison», il y a peu de moments où ils se voient.

Apparemment, ils ont recherché de nouveaux intérêts qui les amèneraient à investir beaucoup de temps pour ne plus vivre ensemble, la distance semble être très marquée.

Une source proche a récemment confirmé à une connaissance “leur relation est terminée”, “ils sont toujours ensemble mais vivent des vies séparé“, assurent-ils.

Il y a quelques mois à peine, on savait que le couple avait décidé de voyager loin pour essayer de sauver leur relation, et même leurs quatre enfants auraient voyagé avec eux, selon ce que l’on savait.

Mais, selon ce que révèle aujourd’hui la source présumée, les efforts n’auraient pas porté beaucoup de fruits, de la même manière, le couple a gardé un profil bas durant ces mois dans leurs comptes respectifs sur les réseaux sociaux.

Dans ses dernières publications, la mondaine et femme d’affaires a partagé quelques cartes postales où elle apparaît seule, en compagnie d’autres personnes ou aussi avec certains de ses petits, pour sa part, l’interprète a fait de même donc les images avec son conjoint ou toute sa famille est rare sur son Instagram.

Selon ces versions publiées par le magazine People, les deux se sont concentrés sur de nouvelles tâches et projets, pourraient-ils essayer de s’échapper?

Kim a des emplois et des projets qui sont importants pour elle, et Kanye a les siens, elle semble heureuse et est très concentrée sur le travail et les causes.

Kim reprend sa carrière

Peu de gens savent peut-être que la star de la dernière émission de télévision KUWTKKim Kardashian est avocate de profession et c’est à ce moment qu’elle s’est concentrée sur sa carrière à travers laquelle elle chercherait à modifier certaines lois aux États-Unis en matière de réformes pénitentiaires, disent-ils.

Elle croit fermement qu’elle peut faire un changement en matière de réforme pénitentiaire … Ces nouveaux objectifs la tiennent très occupée … Apparemment, sa famille serait également très fière d’elle.

La mère de North, Chicago, Saint et Psalm aurait maintenant beaucoup plus de temps libre après qu’elle et sa grande famille aient dit au revoir à la populaire émission de téléréalité dans laquelle ils ont joué après 19 saisons au cours desquelles les caméras ont partagé la vie du clan dans tous les foyers.

Quant à Kanye West, le rappeur qui depuis plusieurs mois a exprimé son intérêt pour la candidature à la présidence des Etats-Unis et après son évidente défaite est resté très réservé après avoir connu les résultats.

Il y a à peine 3 semaines, le leader de la marque de cosmétiques, KKW Beauty, a partagé une photo avec l’artiste.