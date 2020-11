Leurs noms sont tatoués! Barbara de Regil et son mari scellent leur amour | INSTAGRAM

Tout s’est passé il y a à peine quelques heures, lorsque, à travers ses réseaux sociaux, l’influenceuse du monde du fitness, Bárbara de Regil, a partagé que son mari, Fernando Schoenwald, avait une fois de plus démontré son amour, d’une manière totalement merveilleuse.

C’était à travers une publication qui a deux photographies, où vous pouvez clairement voir Fernando faire un tatouage, mais ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que le tatouage ne soit ni plus ni moins que les initiales de Bárbara de Regil “BDR”, un acte qui a tellement surpris l’actrice qu’elle lui a dédié le message suivant.

«Nous nous tatouons Qui sont destinés à ÊTRE … Ils finissent toujours par être, ou pas ma vie ❓Fer, mon amour. Ma vie JE T’AIME dans le bien, dans le meilleur, dans l’incroyable, dans l’ennuyeux, dans le bonne chance, dans les mauvais moments, dans les moments tristes, dans la colère, dans les malentendus, dans les moments de rire, la nuit, pendant la journée, à la gym, au travail … je t’aime toujours ♥ ️ FSC ♥ ️ BDR ♥ ️ “était la légende accompagnant la publication.

Compte tenu de ce fait, les commentaires des internautes adeptes de l’actriceIls n’ont pas attendu, parmi eux, il y a ceux qui se démarquent qu’ils forment un excellent couple, et que c’est un bel acte d’amour, une façon très tendre et romantique de crier à tout le monde à quel point ils s’aiment.

“J’aime le couple qu’ils forment”, “Et ils ont vécu heureux pour toujours”, “Ils ont l’air super mignons ensemble”, “Je les aime tellement”, “J’ai adoré leurs tatouages”, de même, le commentaire préféré a été celui du couple de l’actrice, qui a répondu à ses propos: “Je t’aime plus que jamais BDR” accompagné d’un énorme coeur rouge intense.

Il est à noter que le couple, chaque fois qu’il en a l’occasion, démontre son incroyable amour au sein des mêmes réseaux sociaux, créant ainsi du contenu pour ses fans, comme cela s’est produit en septembre dernier, lorsqu’ils ont célébré leur sixième anniversaire ensemble, et les deux. Barbara et Fernando ont publié leurs posts respectifs sur Instagram.

D’une part, l’actrice a posté une photo sur son profil avec le message suivant: “Aujourd’hui il y a 6 ans je comptais les heures pour te revoir, pour que tu me demandes de sortir , Fer … je n’arrêtais pas de penser à toi, dans tes cheveux, dans ton sourire, dans tes yeux, dans tes mains … Je n’arrêtais pas de penser à quel point j’aimais ta voix quand je l’écoutais … Je n’arrêtais pas de penser à ce que je ressentais quand nous avons CLIQUÉ. … OUI ♥ ️ Fer et j’ai cliqué le jour de notre rencontre “.

Et, pour sa part, Schoenwald, a publié une tendre photo des deux, avec le message que nous écrirons pour vous ci-dessous: “Un jour comme aujourd’hui je vous ai vu pour la première fois et je ne l’oublierai jamais, mais je n’aurais jamais imaginé que nous allions tant grandir ensemble , s’épanouir en tant qu’êtres humains, mûrir ET connaître le vrai sens d’aimer une autre personne et de penser à vous avant toute autre chose.

C’est un travail quotidien que je n’arrêterai jamais de faire. L’amour n’existe pas, il s’invente tous les jours. Je t’aime @barbaraderegil merci de m’avoir rendu si heureux et de m’avoir donné une maison et une famille. ”

De même, le profil de l’épouse de Barbara, est plein de photographies, d’elle ou d’eux ensemble, les publications de photographies où il apparaît sont vraiment comptées, et cela montre seulement qu’il est un homme vraiment amoureux de sa partenaire, et Il est très heureux de prendre la décision de partager sa vie avec elle.