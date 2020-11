Leurs problèmes mentaux, Becky G et J Balvin expriment leur expérience | INSTAGRAM

La talentueuse chanteuse, Becky G, pour son nouvel épisode a eu un invité très spécial cette semaine sur son nouveau podcast “En La Sala” sur Amazon Music, avec lequel elle a parlé d’un sujet très sensible pour la communauté latino: les troubles mentaux et son importance, qui, ces dernières semaines, a beaucoup sonné.

Cet épisode est déjà disponible depuis ce mercredi 18 novembre dernier, à partir de 17h, sur la plateforme susmentionnée, si cela vous intéresse, et nous vous invitons à écouter le chapitre, cependant, si vous préférez découvrir ce qui s’est passé, le mieux serait continuez à lire cette note.

Il s’avère que l’interprète s’est entretenu avec le chanteur colombien, J. Balvin sur ce sujet, et a également eu la participation de la thérapeute Adriana Alejandre, qui a partagé avec eux son point de vue sur la santé mentale et les stigmates au sein de la société.

«Cette semaine, nous avons des conversations très importantes sur la santé mentale avec des personnes dont je suis fan depuis un certain temps, l’une d’entre elles est la @latinxtherapist Adriana Alejandre elle-même, ainsi que mon ami, J Balvin. S’embarquer dans notre parcours de santé mentale en tant qu’individus et partager cela avec nos fans a été très sacré pour nous », a déclaré Becky.

Au cours de la conversation agréable, l’interprète a décidé de s’ouvrir au milieu du divertissement, alors il a ouvert son cœur et a parlé à Becky G des épisodes d’anxiété et de dépression qu’il a traversés récemment, ce qui lui a fait se souvenir de certains épisodes fatidiques de dépression dont il a souffert quand il était adolescent.

Le chanteur a raconté comment il avait vécu ses jours les plus sombres il y a plus de sept ans, au cours desquels il avait les pensées les plus déprimantes de sa vie: «Je pleurais simplement sans raison. Je ne voulais pas me réveiller. Il ne voulait pas vivre », a déclaré le Colombien, ajoutant qu’à la suite de cela, un professionnel de la santé lui avait diagnostiqué une dépression.

De plus, le Colombien a assuré que ses problèmes de santé l’ont amené au point de songer à abandonner à jamais sa carrière, rêve pour lequel il s’est si battu. “J’ai quitté ma carrière, j’ai dit à mon père:” Je quitte la musique, je ne peux pas vivre comme ça “”, dit-il.

De la même manière, l’animatrice du podcast, a mentionné que l’anxiété est une condition courante dans sa vie, avec laquelle elle a déjà fait face depuis plusieurs années, tout comme le joueur de reggaeton s’est récemment retrouvé face à cette maladie.

Souvenons-nous qu’il y a quelques jours, on a appris que J Balvin passait par deux étapes diagnostiquées d’anxiété; Le premier était sur l’une des plus longues tournées de sa carrière et le second, ce 2020 quand il a été testé positif pour le virus actuel.

Alors, sans aucun regret, l’interprète a décidé de briser le silence et de parler de sa santé mentale pour déstigmatiser ces conditions et essayer d’aider les autres, en encourageant tous ceux qui en souffrent, à se vanter de chercher une aide professionnelle et en temps opportun. “Je tremble depuis que je suis enfant … Je ne savais tout simplement pas ce qu’était l’anxiété”, a-t-il commenté.

Se référant au fait que certains comportements que nous avons normalisés en tant qu’individus sont de véritables signaux d’alarme face à ces conditions, qui, parce que nous les avons tous les jours, nous ne les voyons pas comme un problème, mais comme une partie de notre personnalité ou d’autres aspects de nous-mêmes, alors, C’est là que le sens se perd et que nous finissons par vivre avec ces maladies.

Il est à noter que ce sont les mêmes experts qui continuent de confirmer que la contingence sanitaire mondiale a eu un impact sérieux sur la santé mentale de la population, et maintenant, nous nous sommes rendu compte que le chanteur J Balvin, ni Becky G ont été l’exception.