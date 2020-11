L’acteur LeVar Burton a été «flatté» par une pétition de fans lui demandant de remplacer feu Alex Trebek en tant que prochain Jeopardy! hôte. L’acteur Star Trek: The Next Generation est devenu l’un des favoris des fans, et plus de 84000 ont signé une pétition Change.org soutenant sa candidature. Trebek est décédé le 8 novembre à 80 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas.

Jeudi, Burton a partagé un lien vers la pétition et a remercié les fans pour leur soutien. “Même si rien ne vient, je ne peux pas dire à quel point j’apprécie votre amour et votre soutien”, a écrit l’animateur de Reading Rainbow. Quelques heures plus tard, Burton a adressé ses condoléances à la famille de Trebek. “Bien sûr, même si je suis très flatté par la pétition, mes pensées vont définitivement à Alex [Trebek’s] la famille et ses millions de fans et la perte dévastatrice de cette légende irremplaçable », a écrit Burton, ajoutant le hashtag« Love Live Alex ».

Burton a «inspiré et façonné l’esprit de plusieurs générations de nerds amateurs de trivia», lit-on dans la pétition. “Cette pétition a pour but de montrer à Sony Pictures Entertainment Inc. et aux producteurs Mike Richards et Harry Friedman à quel point le public aime Burton et à quel point nous aimerions tous le voir comme le prochain animateur de Jeopardy!”

Péril! les producteurs n’ont pas nommé le successeur de Trebek, et les téléspectateurs continueront de voir de nouveaux épisodes du jeu télévisé avec lui comme animateur. Trebek a filmé de nouvelles émissions jusqu’à 10 jours avant sa mort. Sony, qui produit la série, a déclaré que le dernier épisode avec Trebek serait diffusé le jour de Noël. Le producteur exécutif Mike Richards a filmé une introduction spéciale pour l’épisode du 9 novembre, qualifiant la mort de Trebek de «perte énorme pour notre personnel et notre équipe, pour sa famille et pour ses millions de fans».

Lors d’entretiens au cours des dernières années de sa vie, Trebek a souvent plaisanté sur le fait que Betty White le remplaçait. Dans une interview de juillet 2018 avec Harvey Levin de TMZ, il a sérieusement suggéré à l’annonceur play-by-play des Los Angeles Kings Alex Faust et à l’analyste juridique de CNN Laura Coates. Quant à Burton, il a plaisanté en 2018 en disant qu’il voulait héberger Jeopardy! si Trebek a pris sa retraite en 2020. Trebek ne l’a pas fait, et il a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2022 avant sa mort.

Burton, 63 ans, est surtout connu pour avoir joué au lieutenant-commandant Geordi La Forge dans Star Trek: The Next Generation et quatre films Star Trek. Son rôle révolutionnaire est venu en tant que jeune Kunda Kinte dans Roots, un rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy. Il est également aimé par des générations en tant qu’animateur de Reading Rainbow de PBS, une série développée pour encourager les jeunes enfants à lire.