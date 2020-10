L’événement annuel d’Halloween de Fortnite est de retour et l’édition de cette année semble la plus ambitieuse à ce jour. Aujourd’hui, Epic Games a révélé le retour de «Fortnitemares» et, comme les événements passés, il ajoutera des éléments fantasmagoriques à l’île de la bataille royale. Mais il y a une torsion: la nuit d’Halloween comportera également un concert virtuel de la star du reggaeton J Balvin.

Tout d’abord, l’élément du jeu. Dans le passé, Fortnitemares a inclus des modes de jeu spéciaux et des zombies infestant l’île principale, mais la version de cette année semble très différente. Voici comment Epic le décrit:

Shadow Midas a repris l’Autorité avec ses hommes de main réveillés. Arrêtez-le avant de vous transformer vous-même en Ombre. Après avoir été éliminé en solo, en duos ou en escouades, retournez au combat en tant qu’ombre pour votre tir sur une Shadow Royale. Rejoignez d’autres Shadows pour vaincre les survivants en utilisant vos capacités d’un autre monde, comme posséder le corps de véhicules.

L’événement comprendra la gamme standard d’articles à débloquer; les joueurs pourront gagner des pioches et des enveloppes d’armes sur le thème d’Halloween en complétant une série de défis. L’événement se déroulera jusqu’au 3 novembre.

Epic poursuit également sa série de concerts sur l’île Party Royale. Dans le passé, des artistes comme Anderson .Paak et Dominic Fike se produisaient sur la scène virtuelle, et le prochain sera J Balvin le soir d’Halloween. Le spectacle aura lieu le 31 octobre à 21 h HE et comprendra le début d’une toute nouvelle chanson. Epic présentera également un nouveau skin appelé Party Trooper, et ceux qui assistent au concert recevront une option spéciale de style J Balvin.