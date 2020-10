Le président Donald Trump est sur le point d’organiser son premier événement public depuis qu’il a annoncé qu’il avait été testé positif au COVID-19. Samedi, il organisera un rassemblement public sur la pelouse sud de la Maison Blanche qui réunira des centaines de personnes. Trump s’adressera aux participants depuis le balcon. Étant donné qu’il y a eu une épidémie majeure de coronavirus dans le camp de Trump, cet événement a été critiqué par des utilisateurs en ligne qui affirment que ce rassemblement pourrait potentiellement mettre les participants en danger.

Trump a initialement annoncé le 2 octobre que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs au COVID-19. Depuis lors, plusieurs personnes dans le cercle restreint du président ont également été testées positives pour la maladie. Cette liste comprend l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, l’assistant personnel de Trump Nicholas Luna, le directeur de campagne de Trump Bill Stepien, l’attaché de presse de la Maison Blanche, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et de nombreux autres. En conséquence, certains se sont demandé s’il était approprié que le président organise un rassemblement public à la Maison Blanche, où beaucoup de ces personnes auraient contracté le COVID-19. Bien que les participants devront porter un masque, on ne sait pas si cette règle sera appliquée et s’il y aura une distanciation sociale. De plus, pour le moment, on ne sait pas si Trump est toujours contagieux après avoir contracté le COVID-19. Cependant, il prononcera ses remarques à distance depuis le balcon de la Maison Blanche. À la suite de cet événement, Trump organisera lundi un rassemblement public à Sanford, en Floride, qui a également recueilli sa juste part de critiques pour des raisons similaires.

Même s’ils auraient mis en œuvre certains protocoles de sécurité pendant l’événement, il a toujours été critiqué par ceux qui craignent que le rassemblement puisse conduire à des cas de COVID-19 encore plus positifs. Sans surprise, sur Twitter, les utilisateurs ne retiennent pas leurs pensées sur ce dernier événement Trump.

Super Spreader 2! Avec deux fois plus de COVID que l’original! – Trent Capelli 🇨🇦 (@TrentCapelli) 9 octobre 2020

Omg, qui, sensé, irait à ça? !! 😳🤦🏼‍♀️ – Emily Wood (@Elwoodsy) 9 octobre 2020

Voici le problème, amener les gens dans une zone chaude dirigée par une personne atteinte de Covid-19 va être un désastre absolu, attendez! – Robert C. Evans (@ evansrc717) 10 octobre 2020

Bonne nouvelle pour ceux d’entre vous qui ont raté le premier événement de super épandeurs. Voici une seconde chance! – Real Men of Gaonis 💡 (@GeniusYidden) 9 octobre 2020

Le cauchemar de 2020 ne cesse de s’aggraver. – Mahsa A (@ Mahsa84) 9 octobre 2020

