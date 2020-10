Il ressemble de plus en plus Donald TrumpL’événement Rose Garden de la semaine dernière où il a dévoilé son candidat à la Cour suprême était le point zéro pour ce qui ressemble de plus en plus à un événement COVID super-épandeur, et ironiquement, il pourrait couler le candidat SCOTUS de Trump.

Jusqu’à présent, les personnes participant à l’événement qui ont été testées positives pour le coronavirus incluent le président Trump, Melania Trump, Sénateur Mike Lee, Sénateur Thom Tillis, Kellyanne Conway, Hope Hicks et Univ. du président de Notre-Dame, le rév. John Jenkins.

Comme vous le savez, presque personne ne portait de masque ou de distanciation sociale en tant que juge Amy Coney Barrett était présenté par le président Trump.

Le problème pour Trump … maintenant 2 sénateurs républicains doivent s’isoler pendant qu’ils se remettent du virus. S’ils sont mis à l’écart pour le vote de confirmation de Barrett, les républicains pourraient ne pas avoir la majorité pour confirmer.

Les images de l’événement de la Maison Blanche le week-end dernier sont incroyables. Pas de masque, pas de distance sociale, beaucoup de câlins et beaucoup de poignées de main. Le sénateur Mike Lee (se serrant dans ses bras lors du premier coup) n’est que l’un des nombreux invités à l’événement qui ont maintenant COVID. via @bubbaprog pic.twitter.com/0TdWVj5MJl – Raf Sanchez (@rafsanchez) 3 octobre 2020 @rafsanchez

L’effet d’entraînement de l’événement est stupéfiant. Un certain nombre de personnes dans l’aile ouest, y compris Ivanka Trump et Jared Kushner, étaient au centre de l’événement. Jusqu’à présent, ils ont été testés négatifs, mais Hicks et d’autres étaient partout dans l’aile ouest la semaine dernière dans des quartiers étroits et étroits. Au-delà de cela, Trump est allé à une collecte de fonds dans le New Jersey jeudi avec des centaines de personnes présentes, et à l’époque il savait Hicks avait été testé positif et il avait des interactions étroites avec elle. Maintenant, les personnes présentes à l’événement sont testées.

Voici ce qui se passe sur Twitter … #RoseGardenMassacre.