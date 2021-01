T

L’évêque de Londres a exhorté les églises à prendre en compte la «gravité» de la crise du coronavirus dans la capitale lors de l’examen de leurs projets d’ouverture au culte demain.

Sarah Mullally, une ancienne infirmière qui est devenue infirmière en chef au ministère de la Santé avant d’entrer dans l’église, a partagé une lettre des conseils de Londres demandant aux chefs religieux d’envisager des fermetures volontaires.

«La situation est grave à @dioceseoflondon, lisez la demande de @londoncouncils et considérez la gravité de la situation lorsque vous prenez vos décisions locales», a-t-elle tweeté.

Vendredi, il y avait 7 277 patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de Londres, une augmentation de 40% par rapport au premier pic de vague d’avril.

Contrairement au premier lock-out national, les lieux de culte sont autorisés à ouvrir sous les restrictions définies par Boris Johnson cette semaine.

Le London Councils, qui représente les mairies de la capitale, a appelé les Londoniens à «se réunir une dernière fois pour arrêter la propagation».

Dans la lettre partagée par Mgr Mullally, la présidente de l’instance et chef du Conseil de Camden, Georgia Gould, a déclaré que «le puissant acte d’amour que chacun de nous peut donner est de rester à la maison pour sauver des vies.

en relation

Elle a écrit: «Alors que les directives actuelles du gouvernement national pendant ce verrouillage sont que les lieux de culte peuvent rester ouverts, de nombreux arrondissements de Londres demandent maintenant aux lieux de culte d’envisager de fermer volontairement alors que les cas restent dangereusement élevés.

«Ce n’est pas une demande que nous formulons à la légère étant donné le rôle crucial que joue la foi dans notre communauté et le réconfort et l’appartenance au culte communautaire en cette période difficile. Tout comme les écoles, les lieux de culte devraient être les derniers endroits que nous envisageons de fermer.

«Mais ce virus était incontrôlable à Londres et demandaient à tout le monde dans nos communautés de faire tout leur possible pour se protéger les uns les autres et le NHS. L’acte d’amour le plus puissant que nous puissions faire est de rester à la maison pour sauver des vies. »

(.)

La demande a été soutenue par des chefs religieux locaux, notamment l’évêque de Barking, la mosquée Al Madina à Barking et Sikh Gurdwaras à Redbridge.

Quelque 1015 patients hospitalisés atteints de Covid-19 dans la capitale nécessitent actuellement une ventilation mécanique, contre 657 le jour de l’An. Le nombre total de patients atteints de coronavirus a augmenté de plus de 1700 depuis le 1er janvier.

Le professeur Kevin Fenton, directeur régional de Londres de Public Health England, a déclaré que les gens devaient «vraiment réduire le mélange» pour aider à réduire «l’impact d’entraînement» de Covid.

Il a déclaré aujourd’hui à BBC Radio 4: «Non seulement vous exercez une pression sévère sur le système de santé, mais vous empêchez d’autres problèmes de santé qui peuvent également nécessiter un traitement urgent ou important de pouvoir accéder à ces services à ce moment-là.

«C’est pourquoi tous les messages pour rester à la maison en ce moment sont si importants pour nous pour surmonter cette bosse, pour vraiment empêcher cette épidémie et commencer à revenir à une certaine normalité à l’approche du printemps.

Le professeur Fenton a déclaré qu’il y avait «des choses que nous pourrions faire mieux» pour réduire le nombre d’infections, y compris une plus grande conformité avec le port du masque et la distanciation sociale lors de l’utilisation des transports publics et de l’achat de produits essentiels.