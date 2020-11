Cela s’est avéré une conduite appropriée et sans faille du Britannique dimanche pour remporter le Grand Prix de Turquie et inscrire son nom dans le livre des records.

Après ce dernier succès, Hamilton a déclaré qu’il était plus motivé à continuer de courir par son combat pour l’égalité et celui de la F1 que de poursuivre sa course dominante.

«Je sens que je ne fais que commencer, c’est vraiment bizarre – je me sens physiquement en pleine forme», a déclaré Hamilton, qui a rebondi après avoir été à 20 secondes du rythme à un moment donné dans une course sous la pluie pour remporter la victoire. par plus d’une demi-minute sur Sergio Perez.

Il a porté sa carrière à 94 victoires en Grand Prix, avec plus de chances de suivre dans les trois dernières courses de la saison 2020.

Mais sa campagne actuelle a autant porté sur sa domination sur la bonne voie que sur le message, poussant sa propre campagne anti-raciste et celle de la F1.

Le joueur de 35 ans, cependant, insiste sur le fait qu’il veut faire plus.

«J’espère vraiment une meilleure année et j’aimerais rester», a-t-il déclaré. «Nous venons tout juste de commencer notre travail pour nous responsabiliser en tant que sport, pour réaliser que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes de droits de l’homme avec les pays dans lesquels nous allons.

«Il y a une victoire beaucoup plus grande pour laquelle nous devons tous travailler ensemble. Cela pousse à l’égalité afin que nous puissions créer un avenir meilleur. Je ne vais pas arrêter de me battre pour ça, puis à temps partiel, je continuerai peut-être à courir pendant un petit moment.

«Je veux aider la Formule 1, je veux aider Mercedes dans ce voyage. De plus, évoluer de manière plus durable en tant que sport, et je veux voir si je peux en faire partie un peu plus longtemps.

En chiffres: comment Lewis Hamilton se compare à Michael Schumacher

Hamilton a hésité à signer un nouveau contrat avec Mercedes pour se concentrer sur le titre n ° 7, sa réticence jetant initialement le doute sur son avenir dans le sport.

Mais il semble certain d’accepter un nouveau contrat lucratif au cours des trois prochains week-ends de course au Moyen-Orient, le patron de l’équipe Toto Wolff plaisantant après son dernier titre en disant qu’il «est devenu vraiment plus cher aujourd’hui» dans les négociations contractuelles.

Et Hamilton a déclaré qu’il était prêt à s’asseoir avec Wolff et la hiérarchie Mercedes pour prolonger son séjour dans l’équipe au-delà de 2020.

“C’est définitivement quelque chose que nous devons faire”, at-il dit. “C’est comme si j’avais un travail à faire, j’ai un contrat en place, je ne pense pas que je devrais ajouter de la pression. Cela doit être organique et non forcé.

«Je voulais mettre cela de côté et attendre que le travail soit terminé. Mais j’ai encore trois courses devant moi que je veux gagner. Ce n’est pas fait mais nous y arriverons, j’en suis sûr.

Il y aura probablement une pression pour que Hamilton reçoive un titre de chevalier et rejoigne d’autres chevaliers britanniques récents du royaume, notamment Andy Murray, Bradley Wiggins et Mo Farah.

Lord Hain, qui avait plaidé pour que Hamilton devienne un monsieur après son sixième titre, poussera à nouveau pour l’accolade.

«Je ne comprends pas pourquoi Lewis Hamilton n’a pas [got a knighthood]», A déclaré Hain. «Franchement, c’est inacceptable.»