Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton s’est rapproché de l’histoire dimanche avec une victoire au Grand Prix de Turquie. Il a franchi la ligne d’arrivée en premier et a remporté le championnat de F1 2020, le septième de sa carrière. Avec ce titre, Hamilton a égalé Michael Schumacher au sommet de la liste de tous les temps et a créé des attentes selon lesquelles il deviendrait le premier pilote à remporter huit titres dans sa carrière.

“Je dis toujours que c’est au-delà de mes rêves les plus fous, mais je pense que toute ma vie secrètement, j’ai probablement rêvé aussi haut que ça”, a déclaré Hamilton après la victoire, par ESPN. “Mais c’était tellement tiré par les cheveux. Je me souviens avoir vu Michael gagner ces championnats, et nous tous les pilotes ici faisons toujours de notre mieux. Juste pour en obtenir un, ou deux, voire trois, c’est si difficile à obtenir. Sept c’est juste inimaginable.”

Lorsque les fans de course ont vu le GP de Turquie et la victoire de Hamilton, ils se sont dirigés vers les médias sociaux pour célébrer. Ils ont proclamé qu’il était le plus grand pilote de l’histoire de la F1 et renforceront ce fait en 2021. D’autres se sont concentrés sur le présent et ont proclamé qu’ils étaient si heureux de le voir réussir régulièrement.

Félicitations à @LewisHamilton!

Pas seulement un pilote de course phénoménal, écoutez ce qu’il dit sur les droits de l’homme et la durabilité.

Très fier de toi! #Blm pic.twitter.com/boGch1zFfa – Énergie appropriée 3,5% (@aprenco) 15 novembre 2020

«À tous les enfants qui rêvent de faire l’impossible, vous pouvez le faire!» -7x champion @LewisHamilton Tout simplement incroyable pic.twitter.com/WevWBSqx75 – Bubba Wallace (@BubbaWallace) 15 novembre 2020

Bubba Wallace, le seul pilote noir de la série de coupe de haut niveau de NASCAR, est ami avec Hamilton et montre régulièrement son soutien au pilote de F1 sur les réseaux sociaux. Il a rejoint des milliers de personnes dimanche pour célébrer la victoire record du pilote au championnat. Il a également livré un message aux jeunes fans de courses.

La plus belle façon de remporter ce 7e titre de Champion du Monde @FIA @ F1 Driver @LewisHamilton. Avec toute mon admiration # F1 #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/fqurVQvTaD – Jean Todt (@JeanTodt) 15 novembre 2020

Lewis Hamilton a commencé la course à l’âge de 8 ans. Il a failli arrêter à l’âge de 15 ans. Il lui a fallu 27 ans pour devenir le meilleur dans ce qu’il fait. Quand vous dites «Dieu, quand?», C’est votre réponse. – Dr Joe Abah (@DrJoeAbah) 15 novembre 2020

Hamilton n’a pas été un succès du jour au lendemain dans le monde de la F1. Il a travaillé pendant des décennies pour atteindre le sommet du sport automobile. De nombreux fans de course ont réfléchi au parcours de Hamilton dimanche après l’avoir vu égaler le record de Schumacher.

Et bien sûr, toutes nos félicitations à @LewisHamilton pour avoir été sept fois champion du monde. Quelle réussite! – Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 15 novembre 2020

Félicitations @LewisHamilton pour votre 7e championnat du monde !! Je sais que nos sports sont très différents, mais votre travail acharné, votre concentration, votre détermination et votre volonté d’être le meilleur m’inspirent tous les jours! Ce sont les bases du succès. Félicitations Champ7️⃣ – Reece James (@ reecejames_24) 15 novembre 2020

Lorsque certains athlètes atteignent le sommet de leurs sports respectifs, ils reçoivent le soutien d’autres athlètes. Cette tendance s’est poursuivie dimanche alors que les footballeurs et autres pilotes de F1 ont pesé. Ils ont parlé des réalisations d’Hamilton sur la piste et ont offert leurs félicitations.

Beaucoup disent que Lewis Hamilton est champion parce qu’il a la meilleure voiture. Faux. Il est champion parce qu’il a choisi la bonne équipe, parce qu’il a appris de ses erreurs, parce qu’il n’a jamais critiqué son équipe pour ses erreurs. – Enzio Mucci #Team LH (@EmteamLH) 15 novembre 2020

Même cHAMp! Tu es une vraie légende. Pilote de F1 le plus titré de tous les temps et un grand activiste! Je suis le meilleur # S7ILLRISING

💜🖤 pic.twitter.com/xTvpKmKynR – Gigi 9️⃣4️⃣🏆 7️⃣🌟 (@gigi_teamlh) 15 novembre 2020

Il y a eu quelques désaccords sur les réseaux sociaux après que Hamilton ait remporté son septième championnat. Certains ont prétendu qu’il n’était pas très bon et n’a gagné que grâce à sa voiture. Cependant, la majorité vocale a déclaré que Hamilton sera bientôt le “F1 GOAT” une fois qu’il remportera son huitième titre record.

Cet homme est vraiment le plus grand pilote, ce qu’il vient de faire aujourd’hui était tout simplement étonnant Félicitations à Lewis, 7e champion du monde👏👏 pic.twitter.com/TLDZtdqMIE – stonecold😈🥶😉 (@AOmodamola) 15 novembre 2020

Aimez-le ou détestez-le Lewis est juste le meilleur du monde des affaires.

Gagner la course alors que Merc était loin d’être à son meilleur est phénoménal.

btw, Leclerc et Vettel étaient sublimes aussi. – 𝓜𝓪𝓼𝓸𝓷 𝓖𝓻𝓮𝓮𝓷𝔀𝓸𝓸𝓭 (@ Rooney84904575) 15 novembre 2020

Il y a des fans de F1 qui ont critiqué Lewis dans le passé parce qu’il s’est agenouillé avant chaque course alors qu’il portait un maillot Black Lives Matter. Cependant, beaucoup ont dit qu’ils le respectaient toujours en tant qu’athlète même s’ils n’étaient pas particulièrement d’accord avec l’organisation.

Dang frère Lewis! Mec, je viens de regarder la course … Je n’étais pas prêt à entendre ta transmission de victoire et à croire que quelque chose a dû atterrir dans mes yeux! 😭 …., 😉 Ouais, tu m’as sur celui-là. Félicitations à M. 7 Time World Championship Driver! 🎉🏁🎊🏁🎉🏁 Entrez là Lewis! – Clemente (@BOGLEAUTOHAUS) 15 novembre 2020

Le meilleur. Masterclass absolue – ᴀ (@ Arch33s) 15 novembre 2020

Dimanche a été très émouvant pour Hamilton, qu’il a mis en valeur avec sa transmission en franchissant la ligne d’arrivée. Plusieurs fans de course l’ont entendu célébrer le championnat et ont réagi avec des émotions similaires. Certains fans ont même dit qu’ils commençaient à pleurer de bonheur.

Bravo Lewis. Vraiment fier de toi 👏🏾👏🏾👏🏾💪🏾 – Cyprian (@ cyps419) 15 novembre 2020

Félicitations massives et massives à Lewis pour votre 7e titre mondial de F1. Vous êtes sûrement le plus grand sportif de cette époque. Que cela continue longtemps. Vous n’êtes pas seulement le plus grand sportif, mais aussi un être humain très humble. – Michael wicks (@ mickwicks1) 15 novembre 2020

Schumacher a été le premier pilote de F1 à atteindre le sommet de sept titres de champion. Maintenant, Hamilton l’a rejoint, provoquant plusieurs débats. De nombreux fans se sont disputés pour savoir quel pilote serait le plus grand de l’histoire, et plusieurs ont déclaré que Hamilton était le GOAT incontesté.

