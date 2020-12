Le British Racing Drivers ‘Club, propriétaire du circuit du Northamptonshire, a annoncé que l’International Pits Straight deviendrait désormais le Hamilton Straight en hommage au septuple champion du monde de Formule 1.

C’est la seule partie de la piste à porter le nom d’un pilote.

“C’est insensé”, a déclaré Hamilton, lorsque le président du BRDC, David Coulthard, l’a informé de cet honneur. “C’est définitivement une balle courbe. Je ne sais même pas quoi dire.”

S’exprimant sur Channel 4, Hamilton a ajouté: “Je me souviens d’être allé à Silverstone et de regarder Nigel Mansell et de voir cette foule incroyable et je l’ai aussi vécu d’année en année. C’est quelque chose qui me tient à cœur.

“Je suis époustouflé. Aucun pilote n’a eu cela, donc je suis très reconnaissant, très honoré, et un grand merci à tous de m’avoir soutenu. J’espère que je pourrai continuer à rendre le BRDC et les Britanniques fiers pour le temps que je suis. courses.”

en relation

Hamilton a égalé le parcours de championnat de Michael Schumacher au Grand Prix de Turquie le mois dernier. Le joueur de 35 ans de Stevenage a également plus de victoires (95) pole positions (98) et de podiums (164) que tout autre pilote dans l’histoire du sport. Il a également remporté sa course à domicile à sept reprises.

Coulthard, 13 fois vainqueur du Grand Prix, a déclaré: «J’ai été ravi, en ma qualité de président du BRDC, de partager cette nouvelle avec Lewis aujourd’hui.

“Lewis est devenu une partie importante de cette histoire et des directeurs du club et je sentais qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de marquer cela que de renommer les fosses emblématiques en reconnaissance de ses réalisations record.”

Hamilton tentera de clôturer sa saison record avec sa 12e victoire de l’année. Il commence le Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche à partir de la troisième place sur la grille.