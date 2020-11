F

ormula Une star Lewis Hamilton a déclaré qu’il avait commencé à subir le racisme à l’âge de cinq ans – ajoutant qu’il était déterminé à faire campagne pour l’égalité afin que ses jeunes parents ne «vivent pas ce que j’ai vécu».

Le sportif, qui a fait la une des journaux en prenant le genou au Grand Prix d’Autriche en juillet pour protester contre les inégalités raciales, a déclaré qu’il l’avait fait car il «ne pouvait pas rester silencieux» sur le racisme.

Hamilton, 35 ans, originaire de Stevenage dans le Hertfordshire, a déclaré qu’il avait souffert de racisme tout au long de sa vie et qu’il était fatigué d’être «considéré à la légère».

«Mon père a toujours dit: ‘Parlez-vous sur la piste’, alors j’ai tenu ma langue, mais nous supprimons beaucoup de choses et toutes mes émotions réprimées sont apparues et je me suis dit: ‘Tu sais quoi? Je dois faire quelque chose .

«Je ne peux pas rester silencieux. Si nous restons tous silencieux, cela continuera pendant des générations. Je regarde ma nièce et mon neveu et je ne veux pas qu’ils vivent ce que j’ai vécu.

(

Lewis Hamilton

/ Misan Harriman)

En septembre, Hamilton a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’il est monté sur le podium du Grand Prix de Toscane portant un t-shirt sur lequel on pouvait lire: «Arrêtez les flics qui ont tué Breonna Taylor».

Taylor a été tuée en mars lors d’un raid de la police à son domicile dans le Kentucky. Sa mort est survenue des semaines avant celle de George Floyd qui a été tué lors d’une arrestation en Caroline du Nord.

La Formule 1 a ensuite changé ses règles, ce qui signifie que les concurrents doivent porter leur combinaison de course sur le podium.

Hamilton a déclaré qu’il enfreindrait les règles s’il avait le sentiment que la cause qu’il soutenait était «suffisamment importante».

(

Lewis Hamilton

/ Misan Harriman)

«Si je pense que c’est assez important, je le ferai. Je vais le refaire. . . » il a dit. «Chaque week-end où j’arrive, nous sommes braqués sur nous et chaque week-end, il y a une opportunité de sensibiliser.

«Nous ne vivons pas à une époque où tout va bien. Et je me souviens en traversant la journée, je me suis dit: ‘OK, je dois gagner cette course. Je ne peux pas venir deuxième et porter ce haut. ‘ Donc je me souviens avoir battu mon cœur, poussé avec chaque once pour la première place et je me souviens avoir remporté cette victoire et je me suis dit: “OK. Je suis là pour toi, Breonna.”

“Et j’ai mis ce maillot et au cours des 70 ans de notre sport, personne ne s’est jamais levé là-bas pour autre chose que pour eux-mêmes. Et je me tenais là pour quelqu’un d’autre.”

