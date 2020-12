Dans une année où la plus grande réussite de la plupart des gens a été de perfectionner leur technique de pain à la banane, Lewis Hamilton est en train de se battre.

En octobre, le joueur de 35 ans a battu le record du monde de Michael Schumacher de 91 victoires en Grand Prix. Lorsque nous parlons le mois dernier, il vient de débarquer à Istanbul avant le GP de Turquie, qu’il continuera à remporter, portant son grand total à 94 et scellant son septième titre de champion du monde. Une semaine plus tard, on apprendra qu’il sera fait chevalier dans la liste des honneurs du Nouvel An. Pas mal, tout bien considéré.

Mais si vous vous demandez si cette dernière récolte de succès a pu être allée à la tête de Hamilton, la réponse n’est pas un peu. «Je n’ai pas célébré une seule course cette année», dit-il en riant. «Ma fête est de rentrer à la maison, de commander de la nourriture et de prendre un verre de vin. Il lève l’index pour se corriger: «Un demi-verre de vin».

Cette réaction discrète doit clairement quelque chose à Covid-19 (la fête dure et le verrouillage forcé ne vont pas exactement de pair). Mais cela doit plus à un événement unique et horrible en mai qui a poussé Hamilton à réévaluer radicalement ses priorités. Alors que je regardais ces huit minutes et 46 secondes [of footage], Je regardais la vie de quelqu’un s’éteindre sous mes yeux », dit-il à propos de la mort de George Floyd. ‘[Floyd’s] la vie lui a été enlevée – c’était [the police’s] objectif. Quand j’ai vu cette vidéo, je me suis dit: «Je dois aider. Je dois dire quelque chose. »’

Ayant grandi métis à Stevenage et ayant subi des abus si effroyables tout au long de sa carrière que sa page Wikipédia contient une section entière intitulée “ Traitement raciste ”, la réponse de Hamilton à la vidéo de Floyd était viscérale – elle a suscité des émotions douloureuses qu’il n’a pas réaliser même qu’il s’était accroché.

«Des choses dont je me souviens avoir dû brosser, que personne n’a même reconnu», dit-il en secouant la tête. «Les expériences et les cicatrices que vous obtenez… elles font partie de vous. Et il y a tellement d’injustices que vivent les gens qui sont bien pires que celles que j’ai vécues. Cela m’a fait comprendre que je devais leur faire prendre conscience.

En juin, il a interrompu son flux Instagram traditionnel de selfies de buffs et de photos de chiens mignons pour publier une image d’un seul poing levé à ses 21 millions d’abonnés. En juillet, alors que la saison de F1 entravée par Covid commençait en Autriche, il a pris un genou sur la grille de départ, avec plusieurs autres pilotes. Depuis lors, il a rarement été aperçu dans autre chose qu’un t-shirt Black Lives Matter, et s’est souvent prononcé en faveur de l’égalité et de la diversité. En tant que l’un des sportifs les plus en vue sur Terre – et le seul pilote noir dans une industrie dominée par les Blancs – a-t-il subi un recul pour avoir diffusé ses opinions si publiquement?

«Au début, il y a eu une réaction instinctive et choquée», admet-il. “ Mais depuis si longtemps, certaines personnes sont heureuses et à l’aise avec la façon dont les choses se passent, alors que cela ne les affecte pas vraiment. J’ai une responsabilité en tant que personne de couleur. J’ai une nièce et un neveu qui grandissent biracial et je ne veux pas qu’ils vivent ce que j’ai vécu. J’ai cette voix, cette plate-forme, et ce n’est pas pour un usage personnel – c’est pour essayer de gagner du terrain et de pousser pour le changement.

Aujourd’hui, vêtu d’un T-shirt uni, ses cheveux tressés sous une casquette Mercedes, il dégage un charme aéré et décontracté même à travers un écran d’ordinateur portable. Mais il est clair que la mort de Floyd et les manifestations mondiales qu’elle a déclenchées l’ont ébranlé profondément. ‘À certains moments, [this year] se sentait horrible », dit-il. «Mais cela m’a donné la chance de réévaluer mon temps.

Une partie de ce désir de s’exprimer est enracinée dans les occasions manquées de le faire. Hamilton se souvient avoir voulu prendre un genou au Grand Prix des États-Unis en 2017, en solidarité avec la star du football américain Colin Kaepernick, qui protestait contre les inégalités raciales à chaque match de la NFL. Malheureusement, les forces autour de lui n’étaient pas si vives. «Il y a eu beaucoup de… retours», dit-il, inquiétant. «Colin était si courageux et je voulais le soutenir mais… je suppose que vous devez choisir vos batailles.

La mort de Floyd était cette bataille choisie par Hamilton, et vous avez le sentiment qu’il continuera à se battre, peu importe le “ retour ” qu’il pourrait recevoir. «Colin a perdu son emploi, ce qui était terrible», dit-il. «Mais je suis à un autre endroit de ma carrière: je peux prendre un risque.

Bien sûr, il n’est pas le seul athlète britannique à prendre un risque en plongeant dans l’arène sociale et politique cette année. Je lui demande s’il a suivi la campagne de lutte contre la pauvreté alimentaire des enfants de Marcus Rashford, et un sourire se répand sur son visage. «J’ai lu ce qu’il a fait et le faire si jeune est tout simplement incroyable. Je suis impatient de voir ce qu’il fera ensuite parce que l’impact qu’il a déjà eu est juste… mec. «Homme», en effet: le revirement éventuel du gouvernement sur les repas scolaires gratuits après le lobbying de Rashford était remarquable. «Absolument», reconnaît Hamilton. «Mais où ont-ils obtenu cet argent? Où le mettaient-ils avant? Tout à coup, c’est: “Oh oui, on peut faire ça.” Eh bien, qu’est-ce qu’ils en faisaient avant?

Des commentaires comme ceux-ci montrent à quel point Hamilton a changé au cours des derniers mois – à quel point il est devenu disposé à dénoncer l’injustice là où il la perçoit. ‘Je passe beaucoup de [time] maintenant sur les appels Zoom, essayant de comprendre des scénarios à travers le monde », me dit-il. «J’étais juste en train d’être informé des systèmes de police en Amérique. Il y a beaucoup de choses à suivre, mais j’aime ça.

Il a également un peu à garder au courant en dehors de son activisme politique. Hamilton est un homme avec les doigts dans de nombreuses tartes: il y a la mode, les affaires, la charité, même la musique. Il me parle aujourd’hui dans son rôle d’ambassadeur d’IWC, la marque horlogère haut de gamme avec laquelle il a conçu divers garde-temps de luxe. ‘Cela a toujours été mon rêve de [design] une montre », dit-il. “ Je me souviens encore d’avoir économisé pour une montre à 15 £ d’Argos quand j’étais enfant parce que je voulais que cette dernière pièce fasse ressortir ma tenue. ” Cela, il se trouve, était après des flirts précédents avec un numéro sur le thème de Disney (“ ma première montre était une Mickey Mouse ”) et, comme tout enfant des années 1980 qui se respecte, la “ montre calculatrice ” Casio (“ dont j’avais vraiment besoin – J’ai eu du mal à passer [maths] classe, dit-il en riant).

Il est clairement ravi d’être impliqué dans le processus de création d’IWC, s’illuminant lorsqu’il parle de visiter l’atelier: “ Quand vous voyez le travail qui se poursuit, c’est époustouflant – les 500 pièces et plus qui entrent dans [a watch]». La collaboration a du sens, dit-il, car sa réussite professionnelle se résume à une chose: la précision. «Lors d’un changement de vitesse, si vous êtes un dixième de seconde trop tard, vous perdez une certaine vitesse dans la ligne droite. C’est à peu près des millisecondes – je suis toujours en course contre la montre.

Ses collaborations avec IWC sont loin d’être les premières incursions d’Hamilton dans le design. Le monde de la mode l’aime: il a créé une ligne de vêtements avec Tommy Hilfiger et il est régulièrement en tête des listes les mieux habillées. Qui étaient ses icônes de style en grandissant? «Eh bien, ça n’aurait certainement pas été mon père», rit-il. «Probablement des rappeurs comme 2Pac et Biggie. Il y avait une période dans mon adolescence où tout était des vêtements amples et surdimensionnés. J’ai traversé une longue période sans savoir ce que je voulais faire – essayer de découvrir mon style.

Finalement, ce fut une autre star du hip-hop – légèrement plus aventureuse – qui catalysa son goût pour l’expérimentation flamboyante. ‘Quand je suis entré dans le NERD, Pharrell [Williams] est devenu une grande icône », sourit-il. «Pas seulement musicalement, mais aussi la façon dont il est passé à la mode. Je pense que c’est l’un des mecs les plus cool qui soient.

Sa voix de publiciste retentit depuis un troisième écran Zoom vide: notre temps tire à sa fin. Mais avant qu’il ne clique sur “ quitter la réunion ”, je dois demander, à la fin de ce qui semble être sa plus grande année à ce jour, comment fait-il face à la surveillance toujours plus intense des médias qu’il subit?

Il donne un sourire las. «Il n’y a pas d’astuces pour y faire face», dit-il. “ Je me fiche de ce qui est écrit sur moi de nos jours, pour être vraiment honnête. Il y a eu une période où je m’en souciais davantage. Je ne lis pas les nouvelles. Je crois que je suis une bonne personne avec de bonnes valeurs: il y a des gens qui ne m’aiment pas mais je ne suis pas dérangé de toute façon. J’ai vu récemment une citation qui disait quelque chose comme: “Pourquoi passer du temps à faire en sorte que tout le monde vous aime alors que vous n’aimez pas tout le monde?” C’est tellement vrai.’

En termes simples, Lewis Hamilton a atteint ce niveau rare de superstar qui signifie qu’il n’a plus à s’incliner devant les «retours», comme il l’a fait en 2017. Il peut s’exprimer librement sans craindre les conséquences. «Si vous êtes avec moi, alors je vous en suis reconnaissant», dit-il avec un dernier haussement d’épaules. «Sinon, cela ne m’affecte pas. Je sais dans quelle mission je suis.