Hamilton 35, est l’un des nombreux grands noms qui dirigeront le navire de l’émission BBC Radio 4 tôt le matin ce Noël.

Le co-fondateur de Snapchat, Evan Spiegel, la première femme noire évêque de Grande-Bretagne, le révérend Rose Hudson-Wilkin, et le juge Bake Off Leith font également partie des éditeurs invités.

L’auteur Atwood, lauréat du Booker Prize, et le directeur du Wellcome Trust Sir Jeremy Farrar figurent également parmi les éditeurs.

(

Prue Leith

/ PA)

Ils reprendront le spectacle l’un des jours entre le lendemain de Noël et le jour de l’an.

Pendant ce temps, Dolly Parton, Paloma Faith, James Acaster et Zoe Ball font partie des noms confirmés pour la liste de radio et de podcasts de Noël de la BBC.

La période des fêtes verra le diffuseur diffuser une série d’émissions spéciales saisonnières sur BBC Sounds et ses différentes stations de radio.

Sur Radio 1, Annie Mac poursuivra sa tradition de fin d’année de révéler le disque le plus chaud de l’année.

Sur 1Xtra Ghetts, Big Zuu et HER sont les invités de la série 12 Days Of Christmas With….

Radio 2 diffusera une émission spéciale d’une heure avec la star de la musique country Dolly Parton, tandis que l’hôte de Breakfast Show Ball célébrera cinq décennies d’Annie Nightingale en radiodiffusion.

Également sur Radio 4, les Archers fêteront leur 70e anniversaire avec un épisode spécial, un quiz du Nouvel An, un documentaire et plus encore.

(

Margaret Atwood

/ . via .)

Dame Penelope Wilton et Gwendoline Christie rejoindront Neil Gaiman dans une adaptation de son conte de fées, The Sleeper And The Spindle.

Et Dawn French et Jennifer Saunders jouent dans une nouvelle comédie, Qu’est-il arrivé à bébé Jane Austen?

Sur BBC Sounds, il y aura des spéciaux festifs de podcasts dont Heureusement… Avec Fi And Jane, le podcast YUNGBLUD et Perfect Sounds de James Acaster.

Des mélanges de musique de saison de Faith, Dizzee Rascal, Rita Ora et d’autres seront également présents.

Charlotte Moore, responsable du contenu de la BBC, a déclaré: «Ce Noël, plus que jamais, nous avons créé des bandes sonores parfaites, pleines de joie et de poussière d’étoiles, célébrons nos émissions les plus aimées, créons un espace pour la réflexion et racontons des histoires extraordinaires à la fois réelles. ou imaginé.

«Au cours de cette année difficile, des millions de personnes se sont tournées vers nos stations et Sounds pour compagnie pendant de longues périodes d’isolement et nous voulons donc offrir à nos auditeurs des horaires remplis de friandises spéciales et d’invités surprenants pour célébrer les fêtes.