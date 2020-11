L

ewis Hamilton insiste sur le fait que le passage à Ferrari n’a jamais été une option réaliste après s’être entretenu avec le constructeur italien.

Son contrat expirant à la fin du 2020, le septuple champion du monde s’est entretenu avec l’équipe sur un éventuel changement de Mercedes à la fin de l’année dernière.

Hamilton avait par le passé déclaré que conduire pour Ferrari restait une ambition de toute une vie, mais le Britannique est maintenant sur le point d’accepter un nouveau contrat lucratif chez Mercedes, où il a continué à dominer la Formule 1.

S’exprimant avant le Grand Prix de Bahreïn de dimanche, il a déclaré: «Je n’ai jamais été près du tout de quitter mon équipe. Je pense qu’il est juste qu’en tant que conducteurs et en tant que personnes, lorsque vous examinez vos prochaines phases et que vous vous engagez sur des périodes de votre vie, vous devez analyser quelles sont vos options et vous assurer que vous avez fait votre diligence raisonnable et que vous avez les avantages et les inconvénients.

«Je ne sais pas nécessairement que nos valeurs sont alignées et en termes de timing, ce n’était simplement pas censé l’être. Ça ne me dérange pas. Je suis tellement fier et reconnaissant du voyage que j’ai avec Mercedes. »

Hamilton a terminé son septième titre mondial lors de la course précédente en Turquie pour égaler Michael Schumacher dans le livre des records, et dimanche, il tente de prolonger son avance sur la liste des vainqueurs de tous les temps du Grand Prix à 95 victoires.

Hamilton a remporté tous ses titres sauf un chez Mercedes et a déclaré que la loyauté de l’équipe était la clé pour qu’il accepte de nouvelles conditions à l’âge de 35 ans.

«Je pense que c’est la seule équipe de l’histoire du sport où vous êtes un membre de la famille à vie», a-t-il déclaré. «C’est donc quelque chose, c’est la loyauté, que j’ai tatoué et qui est une valeur si importante pour moi.