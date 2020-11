Grosjean, 34 ans, s’est empressé de sortir de sa voiture en feu pendant près d’une demi-minute avant de finalement sauter dans les bras du médecin de Formule 1, l’Anglais Ian Roberts, l’un des premiers hommes sur les lieux.

Dans le premier tour, Grosjean s’est déplacé vers sa droite au troisième virage, avant de frapper la roue avant gauche de l’AlphaTauri de Daniil Kvyat, et de pénétrer la barrière d’acier à 140 mph.

La force de l’impact, qui a enregistré à 53G, a divisé sa machine en deux.

Le cockpit de Grosjean a instantanément pris feu et le sport a retenu son souffle alors que les caméras de télévision coupaient à la hâte de l’accident extraordinaire et la course a été immédiatement arrêtée.

Accident de Romain Grosjean, Grand Prix F1 de Bahreïn | 29/11/2020

Crash de Romain Grosjean e.jpg

AP

Crash de Romain Grosjean i.jpg

Piscine via REUTERS

Crash de Romain Grosjean c.jpg

Piscine via REUTERS

Crash de Romain Grosjean a.jpg

Piscine via REUTERS

Crash de Romain Grosjean f.jpg

POOL / . via .

Crash de Romain Grosjean g.jpg

POOL / . via .

Crash de Romain Grosjean j.jpg

Piscine via REUTERS

Crash de Romain Grosjean h.jpg

POOL / . via .

Au bout de quelques minutes, l’équipe Haas de Grosjean a heureusement signalé que leur chauffeur était hors du cockpit. Il a ensuite été photographié assis dans la voiture médicale avant de boiter vers une ambulance, aidé par Roberts et le chauffeur de voiture médicale Alan Van Der Merwe. Il avait sauté hors de sa machine en feu avec sa botte de course manquante à son pied gauche.

Grosjean a été transporté par avion à l’hôpital militaire BDF, à 10 miles au nord du circuit international de Bahreïn, avec des brûlures aux mains et aux chevilles et des côtes cassées. Il est également entendu qu’il aurait pu se casser un os au pied à la suite de l’un des plus gros accidents de la mémoire récente de la Formule 1.

“C’est un miracle qu’il soit vivant”, a déclaré le champion du monde 1996 Damon Hill, dont le coéquipier de Williams Ayrton Senna a péri au Grand Prix de Saint-Marin il y a 26 ans.

Hamilton, qui menait la course au moment de l’incident, a été vu secouer la tête alors qu’il regardait une rediffusion de l’accident à couper le souffle depuis l’intérieur du garage Mercedes alors que le grand prix était suspendu.

Hamilton, sept fois champion du monde, a tweeté: «Je suis tellement reconnaissant que Romain soit en sécurité.

“Wow. Le risque que nous prenons n’est pas une blague, pour ceux d’entre vous qui oublient que nous mettons notre vie en jeu pour ce sport et pour ce que nous aimons faire.

“Merci à la FIA pour les progrès considérables que nous avons faits pour que Romain s’en éloigne en toute sécurité.”

S’exprimant après la course, Hamilton a déclaré: «C’était une image tellement choquante à voir.

«Quand je monte dans la voiture, je sais que je prends un risque et je respecte les dangers.

«Je ne sais pas ce qu’il a tiré mais je suis tellement reconnaissant que le halo ait fonctionné et que la barrière ne lui ait pas tranché la tête ou quelque chose du genre. Cela aurait pu être bien pire.

“Mais c’est un rappel que c’est un sport dangereux. Nous poussons à la limite, mais vous devez le respecter. Cet accident fera l’objet d’une enquête et il y aura beaucoup de travail pour s’assurer que cela n’arrive pas. encore.”

Il y aura maintenant des points d’interrogation sur la façon dont la voiture de Grosjean a réussi à pénétrer une barrière en acier.

Mais le dispositif halo – le système de protection du cockpit du conducteur introduit de manière controversée en 2018 – semble avoir joué un rôle majeur dans la remarquable évasion du Français.

Le sud-africain Van Der Merwe a salué les mesures de sécurité prises par le sport.

“Nous avons juste pris un peu de temps pour traiter ce qui se passait”, a-t-il déclaré. “Je suis sûr que ce n’était qu’une seconde ou deux, mais c’était comme une éternité et puis Romain a commencé à sortir de la voiture lui-même, ce qui était assez incroyable après un accident comme celui-là.

«Il y a eu un certain soulagement quand nous sommes revenus ici et il allait bien.

“Cela montre simplement que tous les systèmes que nous avons développés fonctionnaient main dans la main, le halo, les barrières, la ceinture de sécurité, tout fonctionnait comme il se doit et sans une seule de ces choses, cela aurait pu être un résultat très différent.”

La course a recommencé après un arrêt de 90 minutes, mais il y a eu un drame supplémentaire après seulement huit virages lorsque Lance Stroll a été renversé.

Kvyat a tenté de dépasser le pilote canadien au huitième virage à droite, mais l’a envoyé sur le toit de son Racing Point. Stroll est sorti de son cockpit, signalant qu’il était «OK» par radio, et la voiture de sécurité a été déployée. Kvyat a été frappé d’une pénalité de 10 secondes, tandis que Stroll a reçu le feu vert à la suite d’une visite au centre médical.

Hamilton a effectué deux arrêts réglementaires pour de nouveaux pneus et a confortablement tenu à distance Max Verstappen de Red Bull, qui a terminé deuxième.

Le Britannique a désormais mené plus de tours cette saison que de n’importe quelle année de sa carrière en F1, tout en revendiquant son 11e triomphe de 2020.

S’il remporte les deux derniers tours ici à Bahreïn dimanche prochain et lors de la décision de la saison à Abu Dhabi le 13 décembre, il égalera le record conjoint de Michael Schumacher et Sebastian Vettel pour le plus grand nombre de victoires en un an.

Sergio Perez de Racing Point s’est vu refuser un podium après une panne moteur à seulement trois tours de la fin. Alexander Albon a terminé troisième pour Red Bull alors que la course se terminait sous la voiture de sécurité après l’abandon de Perez. Le pilote britannique Lando Norris a pris le drapeau en quatrième position.