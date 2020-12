Lewis Hamilton, le champion de Formule 1 2020, est de retour en action après avoir été testé positif au COVID-19 après le Grand Prix de Bahreïn. Il a raté le GP de Sakhir tout en exprimant son optimisme quant à sa capacité à revenir à temps pour le GP d’Abu Dhabi. Hamilton a pu atteindre son objectif et participer aux séances de qualification de samedi.

Hamilton débutera le GP de dimanche à la troisième place après s’être battu avec son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen pour la pole position, la première victoire de Red Bull samedi de la saison. Hamilton et Bottas n’étaient séparés que d’un dixième de seconde. À l’issue de la séance de qualification, le septuple champion a déclaré aux journalistes qu’il n’était pas lui-même habituel et qu’il ressentait toujours certains effets du coronavirus.

Je n’étais pas sûr d’être ici ce week-end. Je me suis concentré sur la guérison de mon corps aussi vite que possible et je me sens tellement reconnaissante d’avoir réussi. @ Max33Verstappen a fait un excellent travail, tout comme @ValtteriBottas, et c’est formidable de voir McLaren si proche. Je vais tout donner demain 🙏🏾 pic.twitter.com/V6FCNAsM1Z – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 12 décembre 2020

“Aujourd’hui a été vraiment difficile. En fait, je pense qu’hier et aujourd’hui ont été les deux jours les plus difficiles que j’ai probablement eu dans la voiture cette année”, a déclaré Hamilton à Sky Sports F1. “Je lui ai donné tout ce que je pouvais, ce n’était tout simplement pas les tours parfaits et pas le mien habituel. J’ai eu du mal avec la voiture mais je lui ai donné tout ce que j’avais et c’est proche entre nous tous. Ce n’est pas au moins des kilomètres. Je sachez qu’il y a du travail à faire demain et qu’il y a de nombreuses opportunités.

Comme Hamilton a continué à l’expliquer, il n’a pas tout à fait 100% d’avance sur la course de fin de saison. Il a dit qu’il avait encore une certaine «sensation» dans ses poumons. Cependant, Hamilton a expliqué qu’il conduirait toujours même si l’un de ses bras “pendait. C’est ce que nous faisons en tant que pilotes de course et heureusement ce n’est pas le cas.”

Hamilton a initialement renvoyé un test positif le 30 novembre, le forçant à se retirer du GP de Sakhir. Il est allé en isolement pendant 10 jours tandis que George Russell l’a remplacé pour la course. Le pilote Mercedes a posté un test négatif à Bahreïn mercredi puis a quitté l’isolement jeudi.

Maintenant, Hamilton retournera à l’action et tentera de terminer une autre saison exceptionnelle. Il a déjà remporté le championnat, mais il peut réaliser un nouveau record personnel dimanche en remportant sa 12e course de la saison. «Ça va être difficile de battre ces gars demain, mais je suis ravi d’être là-bas et dans le combat», a déclaré Hamilton.