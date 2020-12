T

es records parlent d’eux-mêmes: sept titres mondiaux, 95 victoires en Grand Prix, 98 pole positions, 165 podiums et 3 778 points.

Hamilton ne s’est pas toujours démarqué dans ce concours de popularité particulier, sauf sa seule victoire en 2014. Après le titre mondial 2017, il n’a recueilli que 11% des voix du public, tandis que son championnat 2015 méritait un maigre 4,79% de soutien public.

L’argument souvent avancé est qu’il a la meilleure voiture sur la grille et, bien que cela soit parfaitement clair, Hamilton est également le meilleur pilote. On pourrait faire valoir que Max Verstappen est plus rapide mais, avec 14 saisons d’expérience dans le sport, Hamilton est le plus complet.

Parfois, il a été victime de son propre succès dans les enjeux de popularité avec la facilité avec laquelle il a tout fait paraître. La motivation avec laquelle il a égalé Michael Schumacher dans le livre des records pour le titre n ° 7 en remportant le Grand Prix de Turquie était tout sauf.

Partant de la sixième place, il s’est frayé un chemin jusqu’à la troisième, a attendu son heure pour dépasser Sebastian Vettel et a été assez audacieux pour parier sur rester dans la météo changeante sur des pneus douteux dans les conditions. Il a été à juste titre qualifié de lecteur de champion.

Comme beaucoup de champions, cette grandeur n’est pas toujours vraiment louée jusqu’à la retraite, mais le chef technique de Mercedes, James Allison, est peut-être le mieux placé pour évaluer où Hamilton se situe dans le panthéon des grands après avoir travaillé en étroite collaboration avec Schumacher et Fernando Alonso.

“Aussi inutile que ce soit un jeu de société, je pense personnellement que Lewis est le meilleur d’entre eux”, a déclaré Allison. “En tant que pilote de voiture de course, il est le plus rapide et le plus susceptible de gagner un championnat entre les champions du monde que j’ai eu la chance de remporter travailler avec.”

(.)

Il était juste que Hamilton ait utilisé une photo de lui-même en train de saluer le pouvoir noir avec sa voiture Mercedes servant de toile de fond sur les médias sociaux pour marquer son dernier titre mondial.

Cette saison a autant porté sur ses prouesses sur la piste que sur la puissance de ses paroles et de ses actions, entraînant la Formule 1 dans un passage d’illumination sur son manque de diversité.

Hamilton s’est prononcé dans le passé sur le racisme, mais les manifestations aux États-Unis contre la mort de George Floyd et d’autres entre les mains de la police lui ont donné le pouvoir de s’exprimer avec plus de véhémence.

Il avait prévu de prendre le genou il y a aussi longtemps que le Grand Prix des États-Unis 2017 après avoir parlé à Colin Kaepernick, mais il en a été écarté. En 2020, il ne s’est pas retenu, prenant le genou avant chaque course, cajolant ses rivaux à suivre ou bien solidaires.

La carrière de Hamilton a été définie par le racisme. Enfant, il a déclaré à la BBC: «La première fois que c’est arrivé, je me suis senti vraiment bouleversé et je l’ai dit à ma mère et à mon père. J’avais l’impression que j’avais besoin de me venger.

Après ce point, il ne l’a utilisé que comme feu pour battre ses rivaux. Dans la première partie de sa carrière en F1, il est resté mijoté sous la surface, bouillonnant au Grand Prix de Monaco 2011 après avoir été appelé parmi les commissaires de course pour la cinquième fois en six courses.

«C’est peut-être parce que je suis noir, c’est ce que dit Ali G», a-t-il déclaré dans une interview télévisée. On parlait de lui sanctionné pour les commentaires. En 2020, l’accueil de ses déclarations sur la race ne pouvait être plus contrasté.

Sous Toto Wolff chez Mercedes, il a trouvé une plus grande liberté d’expression et l’équipe a adhéré à sa poussée pour la diversité, couronnée notamment par la livrée noire sur les voitures cette saison.

La propre position de Hamilton lui a valu d’être nommé l’une des 100 personnes les plus influentes du magazine Time en 2020, une année qui mérite pleinement un deuxième prix BBC Sports Personality of the Year.