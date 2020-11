L

ewis Hamilton affirme qu’atteindre un siècle de pole positions de carrière serait une «année incroyable».

Le Britannique a déjà remporté son septième titre mondial de Formule 1, égalant le record de tous les temps de Michael Schumacher, après avoir dépassé le record allemand de victoires en Grand Prix plus tôt dans la saison.

Hamilton est passé à 98 pôles en carrière avec son 10e de la saison pour le Grand Prix de Bahreïn de dimanche après avoir réalisé le tour le plus rapide jamais enregistré sur le circuit de Sakhir en qualifications samedi.

Le septuple champion du monde a terminé avec 0,289 seconde d’avance sur son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas. Max Verstappen était troisième pour Red Bull.

Hamilton a galopé vers le titre qui l’a rapproché de Michael Schumacher en Turquie il y a quinze jours. Mais sur un tour, Hamilton est le maître incontesté du sport.

en relation

Sa 98e pole le met sur la bonne voie pour terminer son siècle avant la fin de l’année avant une autre course à Bahreïn dimanche prochain avant la finale de la saison à Abu Dhabi le 13 décembre.

Il a également fallu au Britannique 30 pôles stupéfiants d’avance sur Schumacher sur la liste de tous les temps, et 33 devant son héros d’enfance Ayrton Senna.

“Cette année a été tellement incroyable que tout ce qui est désormais n’est qu’un bonus supplémentaire”, a déclaré Hamilton, 35 ans, sur le potentiel de relever sa batte de qualification avant la fin de l’année.

“Pour être honnête, je n’ai pas vraiment fêté la victoire du titre, parce que je m’entraînais et essayais de m’assurer que j’étais prêt pour cette course, tout en gardant mon esprit et mes yeux sur le ballon.

«Vous savez que je suis venu aujourd’hui et je me suis dit: ‘Amusons-nous et apprécions-le’, et c’est la chose la plus importante, d’apprécier ce que vous faites. Et avec la pression un peu faible, c’est un peu relâchez pour aller conduire comme je viens de le faire. ”

Rapports supplémentaires par PA.