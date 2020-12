L’ancien ami de Kim Kardashian révèle tous les secrets de la famille | INSTAGRAM

Il est bien connu que Kim Kadashian West, comme toutes ses sœurs, essaient de montrer leur meilleur visage, leurs moments et les autres, chacun partageant, à partir de leurs profils respectifs, à quel point leur vie, leurs voyages et tous les luxes et succès que vous possédez sont parfaits. .

Pendant ce temps, une ombre plane sur les sœurs les plus célèbres de la télévision, c’est vrai, les Kardashian, et cette ombre est nommée Larsa pippen, mais qui est-elle? La réponse est courte: en ce moment, c’est la pire chose qui puisse arriver à une famille qui cache tant de secrets et qui a vécu tant de choses.

Il s’avère que Larsa était la meilleure amie de Kourtney, Kim et Khloé Kardashian depuis de nombreuses années, bien que leur amitié ait été rompue il y a longtemps, bien sûr, vous ne pouvez pas manquer le “unfollow” correspondant et lourd dans les réseaux sociaux de chacun d’eux.

Eh bien, maintenant, Pippen a décidé de parler et révéler les détails si intéressants qu’ils ont laissé tout le monde figé, certains d’entre eux ont été la façon dont ils ont cessé d’être amis, la célèbre fille a raconté des confessions et des secrets authentiques et inattendus dans une interview qui n’a pas de gaspillage.

La première chose qui a été discutée était la question médiatique de la relation de Khlóe avec Tristan, maintenant qu’ils sont officiellement réconciliés et que tout semble aller à merveille, eh bien, Larsa Pippen a fait une forte révélation que personne ne pouvait attendre: peu de temps avant de commencer à sortir ensemble Khloé, Tristan sortait avec elle.

Cela signifie-t-il qu’elle était également infidèle à Koko avec quelqu’un qui était l’un de ses meilleurs amis? Non, mais avant la femme d’affaires, il y avait Larsa; Ce n’était pas une cour très longue ou très sérieuse, mais elle l’était avant. “Je me voyais avec lui et il est venu à Los Angeles pour être avec moi. Je l’ai présenté à toute la famille”, dit-il. “Environ une semaine plus tard, il a commencé à sortir avec Khloé. D’accord, je m’en fiche, je ne suis pas de ceux qui ont mis une sangle sur son petit ami pour qu’il ne voit personne d’autre”, a-t-elle révélé comme un divertissement pour beaucoup.

Cependant, les pires mots qu’il a réservés à son véritable ennemi: Kanye West, tout cela a sa raison d’être et nous vous l’expliquerons en détail ci-dessous.

Il dit que le rappeur-designer, a “lavé le cerveau” des Kardashians et les a tous retournés contre lui, même s’ils étaient unis par une amitié pendant des années, c’est lui qui blâme tout le “Klan” de ne pas la suivre sur Instagram cet été après que West a tweeté «Larsa» avec un Emoji réfléchi et l’a supprimé peu de temps après.

Larsa a poursuivi en mentionnant qu’à ce jour, il ne sait vraiment pas pourquoi Kanye a retourné toute la famille contre lui, mais cela s’est produit, de même, des sources proches des Kardashian disent que tout cela s’est produit parce que Pippen “n’était pas une bonne énergie pour eux à ce moment-là », ou du moins c’est ce que les comités sociaux ont commenté.

En analysant un peu Pippen, on peut voir qu’elle appartient en fait au «vieux» Kardashian avant de devenir les icônes de la mode, de la beauté et de l’esthétique globale qu’elles sont aujourd’hui.

C’était de cette vieille garde avec d’énormes sacs de créateurs chargés de logos, de sandales dorées et de reflets blonds, on sait aussi que le mari de Kim Kardashian, Kanye West, s’est toujours battu contre cette image et les connotations qu’elles avaient; Depuis, il est important de se rappeler que, lorsqu’il a commencé à sortir avec Kim, la première chose qu’il a faite a été de rénover sa loge de haut en bas, ce qui est arrivé depuis avec toutes les sœurs.

En conclusion, Larsa n’était, bien sûr, pas la référence esthétique ou le type de célébrité que Kanye voulait autour de lui, ou de son partenaire, alors il a fait ce qu’il fallait pour les amener à rester à l’écart.

Maintenant la question et l’inquiétude des sœurs du clan Kardashian Jenner: pourquoi Pippen a-t-elle attendu si longtemps pour commencer à révéler ces secrets? Peut-être que dans quelques jours à venir, Larsa décidera de partager d’autres détails sur son ancienne relation avec l’un des familles les plus célèbres du spectacle. (Si vous souhaitez écouter le podcast, cliquez ici, bien qu’il soit en anglais.)